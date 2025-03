Javier De Andrés (PP): “El PNV no tiene personalidad. Es un socialista consorte”

La reforma fiscal en Euskadi sigue sin encontrar los apoyos necesarios para salir adelante en Álava y Gipuzkoa, donde PNV y PSE no cuentan con mayoría absoluta.

El presidente de los populares vascos, Javier De Andrés, en entrevista con COPE Euskadi ha criticado con dureza la propuesta presentada por PNV y PSE, y ha asegurado que "no conduce a una bajada de impuestos" y que sigue la lógica de la izquierda: "seguir cobrando más impuestos a los trabajadores y las clases medias y reducir su capacidad económica".

De Andrés ha afirmado que no considera "especialmente grave" que la reforma no se apruebe, siempre que se impulse otra propuesta que paralice la subida de impuestos. Desde el PP proponen aplicar la deflactación de las tarifas del IRPF, ajustando los impuestos al IPC, “como se hace con las pensiones”. Además, han presentado más de 40 enmiendas parciales en las Juntas Generales de los tres territorios, incluyendo una rebaja general del IRPF de entre uno y dos puntos, ayudas a la conciliación y apoyo a las familias. "Todo con la voluntad de no restar más dinero a los asalariados", ha subrayado De Andrés.

El presidente del PP vasco en COPE Euskadi

"no nos han llamado para negociar"

El líder del PP denuncia la falta de respuesta del Gobierno vasco a sus propuestas desde el 11 de febrero “no nos han llamado para negociar” y ha acusado al PNV y al PSE de priorizar acuerdos con la izquierda. "PNV y PSE se sienten cómodos pactando con Bildu y Podemos", ha dicho. Si quieren pactar con nosotros, ha advertido, “no pueden presentarnos la propuesta que ya han negociado con Podemos”.

Además, opina que "el PNV es un consorte socialista" que, aunque dice que busca el apoyo del PP, ya ha negociado previamente con la izquierda, lo que a su juicio evidencia una falta de voluntad real de diálogo con su partido.

Para De Andrés está claro que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, “es un peón de Pedro Sánchez y actúa a su dictado”. Lo que “sorprende” al líder popular es que el PNV actúe igual, “sin tener personalidad propia”.

matrimonio estable

“Es sorprendente que con los escaños que tiene el PSE en el Parlamento Vasco, 12 de los 27 parlamentarios que forman la coalición de gobierno, sea el PSE quien manda sobre el PNV. “Hay pocos matrimonios ya que sean tan estables”

En relación con los plazos, De Andrés ha recordado que la reforma fiscal dispone aún de plazos para su aprobación. "Hasta mayo", cuando las enmiendas serán debatidas en comisión en las Juntas Generales. "Tenemos todavía un plazo importante", concluye, aunque insiste en que "es imposible llegar a acuerdos con este PNV".