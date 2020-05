Investigan a un dermatólogo que vendía "la cura del coronavirus" por Internet

Las Comandancias de la Guardia Civil de Bizkaia y Valencia investigan la presunta estafa que un dermatólogo octogenario llevaba a cabo en Internet dentro de la operación conocida como "THERIACA". Este médico y empresario valenciano del sector de la cosmética podría ser acusado de un delito relativo a la comercialización de un productos curativos que no sólo prevenían la COVID-19, sino que acaba con la enfermedad.

El hombre promocionaba estos fármacos en sus intervenciones en medios de comunicación, en la página web de la empresa y en vídeos de internet. En todos ellos afirmaba que basados en la lactoferrina, eran "la cura del coronavirus" y que, además, había realizado ensayos clínicos en 75 pacientes ingresados en los hospitales de La Paz e IFEMA de Madrid y hospital de Manises de Valencia. La preocupación por la pandemia, por posibles rebrotes y la falta de una vacuna para vencer al virus llevó a este hombre de 80 años a aprovecharse de la desesperación de las personas.

La Guardia Civil de Bizkaia, detectó estas declaraciones públicas durante el estado de alarma e inició una investigación el pasado mes de abril dentro de la bautizada como "Operación Shield". Una operación enmarcada en la lucha contra el tráfico de elementos de protección, medicamentos, productos sanitarios y complementos alimenticios relacionados con la Covid-19. Sin embargo, dada la ubicación del investigado, así como de la mercantil que comercializa los fármacos, se incorporó a la investigación la Guardia Civil de Valencia con el objetivo de desarrollar de manera conjunta las actuaciones en una nueva operación conocida como "THERIACA".

Tras el descubrimiento, los agentes aportaron informes de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en la que ésta informaba que por parte del Área de Ensayos Clínicos de esa agencia no se había autorizado la realización de ensayos clínicos con sus productos en pacientes y pidió la retirada inmediata de los vídeos. No sólo eso, las Consejerías de Sanidad de ambas comunidades autónomas comprobaron que únicamente se habían donado muestras de los productos pero que en ningún caso se habían hecho para la realización de estos ensayos. Además, La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aseveró que se trataba únicamente de complementos alimenticios, no curativos.