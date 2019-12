Iñigo Mijangos, presidente de la ong SMH: "Los migrantes prefieren morir en el mar a quedarse en Libia"

Los responsables del Aita Mari han contado este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa su experiencia tras rescatar en noviembre a 78 inmigrantes en el Mediterráneo. El presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, ha pedido a la cámara gipuzcoana que medie para facilitar la implantación de un "pasaporte humanitario" que posibilite trasladar a Euskadi a los migrantes con "necesidades urgentes", mediante acuerdos bilaterales entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Central.

El presidente de SMH, Iñigo Mijangos, ha afirmado este lunes que el Aita Mari ha sido testigo de "devoluciones en caliente" por parte de agentes de la marina libios a los que se ha dotado de recursos para "interceptar y devolver" a los migrantes a Libia, un país que está en guerra. 289 personas fueron interceptadas en el mar entre el 19 y el 22 de noviembre, ha asegurado Mijangos, mientras el Aita Mari se encontraba en la zona y por ello ha considerado necesario la presencia de barcos de ayuda civiles que "permanezcan como observadores o como recursos de rescate en esa zona" para asistir a los botes con migrantes de modo eficaz y "respetando así el principio de no devolución establecido en el derecho internacional".

Mijangos ha asegurado hoy que las ONGs son "testigos incómodos" de esa realidad y denuncia que las "devoluciones en caliente" tienen un objetivo "disuasorio" que no van a conseguir porque para los refugiados cualquier cosa es mejor que permanecer en Libia. "Ellos prefieren la muerte y se exponen a ella cuando se hacen al mar", ha destacado el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, quien señala que "cualquier infierno que diseñemos en Europa no va a ser disuasorio para ellos y mientras en Europa no les entre en la cabeza a nuestros responsables, estaremos haciendo sufrir a esta gente de forma absolutamente gratuita".