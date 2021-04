La Hostelería de Bizkaia cree que la medida "no tienen ningún sentido" porque "no van bajar los contagios"

Las tres Asociaciones de Hostelería de Euskadi pretenden presentar un recurso ante el TSJPV en contra de la última medida tomada por parte del Gobierno autonómico que limita el horario del interior de los establecimientos en aquellos municipios en "zona roja", es decir, que la tasa de incidencia sobrepase los 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una nueva restricción que solo permite que los bares y restaurantes permitan el acceso de clientes para desayunos y comidas, lo que supone la apertura entre las 06:30 horas y las 09:30 horas de la mañana y las 13:00 horas y las 16:30 horas de la tarde.

Una limitación que el gerente de los hosteleros vizcaínos, Hector Sánchez, considera que "no tiene ningún sentido" y con la que piensa que "no van a bajar los contagios" ya que "no hay una evidencia de relación directa de las medidas que se toman en la hostelería con la tasa de contagios". Por ello, las tres Asociaciones vascas del sector se han puesto de acuerdo para presentar ante el juez un recurso que se efectuará a "finales de esta semana o el lunes que viene a más tardar".

Y es que la hostelería es uno de los sectores más castigados desde que la pandemia pasara a formar parte de nuestras vidas, que, además, ha dejado numerosas pérdidas económicas. "Un descenso del 40% en la facturación que durante este año 2021 se está manteniendo en esas cifras porque hubo un periodo de cierre importante entre enero y febrero y las medidas de limitación son todavía muy importantes", indica Sánchez.

Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores recursos presentados, en esta ocasión ninguna de las tres organizaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa planteará medidas cautelares. Además, están a la espera de que proximamente se sumen más colectivos y sectores cercanos como los salones de juego, que también se han visto afectados por la toma de decisiones del Gobierno Vasco.

Terriotorios afectados

Por ahora es Álava el único territorio en zona roja, junto a su capital, Vitoria, que también ha superado la tasa de contagios recomendada por Salud. Por su parte, Bizkaia ha tenido que ver cerrar perimetralmente a varios de sus municipios como Ondarroa, Ermua, Berriatua, Berriz y Zaldibar en las últimas horas.