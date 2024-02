Gaizka Urresti sobre 'Terapia de parejas': "ríes y lloras a partes iguales"

"Terapia de Parejas" ha llegado a Euskadi con un exitoso preestreno en Portugalete, Bizkaia, la ciudad natal de Gaizka Urresti, director de la película. Urresti estuvo este lunes, 12 de febrero, acompañado por Iván Miñambres, ganador reciente de su sexto premio Goya, galardonado junto a su equipo con el premio al Mejor Cortometraje de Animación por su obra “To Bird or not To Bird”.

GaizkaUrresti presentó la película en los cines Dock39 de Ballonti, llenando la sala y compartiendo impresiones con el público. Horas antes contaba acerca de su nueva obra en COPE y con él repasábamos los recien celebrados Goya 2024. Escucha la entrevista con Gaizka Urresti clickando junto a la imagen.

TERAPIA DE PAREJAS: REIR Y LLORAR

La película, definida por el director como "un documental que se ríe y llora a partes iguales", aborda el tema del amor de la mano de los cantautores Rozalén y Marwán, quienes guían a cinco parejas reales a lo largo de un proceso terapéutico de seis meses. Urresti destacó que la película permite que el público se identifique con los protagonistas y proyecte sus propias emociones en ellos.

TERAPIA FOCALIZADA

El documental también registra el primer ensayo clínico aleatorizado en países de habla hispana, basado en la Terapia Focalizada en las Emociones (TFE), realizado por la Universidad de Navarra en colaboración con la Brigham Young University de Estados Unidos. Los resultados confirman mejoras significativas en las relaciones de pareja, con beneficios para la salud mental.

ESTRENO EL 14 DE FEBRERO EN EUSKADI

"Terapia de Parejas" es una producción de Urresti Producciones, cuyas películas anteriores, "Aute Retrato" (2019) y "Labordeta, un hombre sin más" (2022), fueron reconocidas con premios Forqué y Goya, además de ser éxitos de taquilla. La película se proyectará en cines comerciales de los tres territorios vascos a partir del 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín.