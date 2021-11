La Feria de la Alubia de Tolosa, primer evento suspendido por las nuevas medidas del Gobierno Vasco

La Feria de la Alubia de Tolosa se ha convertido en el primer evento afectado por las nuevas medidas del Gobierno Vasco para la contención de la pandemia de la covid-19, que solicitó este martes a los municipios con una incidencia mayor a 150 casos por 100.000 habitantes que suspendieran o retrasaran las ferias y mercados previstos que implicaran aglomeraciones. Tolosa se encuentra en zona roja, con una tasa de incidencia de 530 casos por 100.000 habitantes, "lo cual quiere decir que la situación en nuestro municipio no es buena y tenemos que tomar medidas y cumplir las establecidas para no dar pasos hacia atrás", explica en un comunicado la alcaldesa, Olatz Peón.



De este modo el ayuntamiento ha decidido supender la Feria de la Alubia prevista para este sábado 20 de noviembre debido a la situación epidemiológica de la localidad, en nivel rojo por la incidencia de la Covid-19, aunque aún se mantendrán las habituales ferias de los sábados y otras actividades culturales con el estricto cumplimiento de las medidas de prevención.La suspensión afectará tanto al XXIX Concurso de Productores de Alubia de Tolosa que se iba a celebrar en la plaza del Triángulo, como al Concurso Gastronómico de Alubia de Tolosa, previsto en la plaza de la Alhóndiga.



No obstante, se mantendrá el concierto del grupo Nogën programado para el viernes, igual que el pasacalles sin parada de la banda de Música organizado el día 22 de diciembre con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Asimismo, tendrá lugar el Campeonato de Euskadi de Aizkolaris, del 28 de noviembre, en el frontón Beotibar, aunque para el público será obligatorio permanecer sentado y utilizar mascarilla.



La alcaldesa de Tolosa ha explicado que aunque el Día de la Alubia suele ser un día festivo para los tolosarras, "este año tampoco habrá ninguna celebración, ni se llevarán a cabo las acciones simbólicas previstas siguiendo todas las medidas, por responsabilidad y prudencia, por lo que pedimos la misma responsabilidad a la ciudadanía para proteger la salud y la vida de todos". Olatz Peón ha recordado que Tolosa "siempre ha actuado con responsabilidad" y ha organizado las actividades "teniendo en cuenta la situación y las medidas en vigor en cada momento", con protocolos específicos para garantizar la salud y seguridad de la ciudadanía.