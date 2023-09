Euskadi pone en marcha el primer aerogenerador electrico flotante de España

El proyecto de eólica marina flotante DemoSATH, liderado por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies, y que cuenta con la colaboración de la empresa alemana RWE Offshore Wind y la japonesa The Kansai Electric Power CO., INC. (KEPCO), ha comenzado la generación de energía eólica marina flotante en España a través del primer aerogenerador marino flotante conectado a la red y que está ubicado en Armintza, en Euskadi.



El acto de arranque de este proyecto ha tenido lugar este lunes con la presencia del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el director de Operaciones de Saitec Offshore Technologies, David Carrascosa, el CEO de RWE Offshore Wind, Sven Utermöhlen, y el director ejecutivo de la División de Energías Renovables de The Kansai Electric Power CO., INC. (KEPCO), Kazumi Ogura.

Las autoridades y representantes municipales han estado, en primer lugar, en Bermeo (Bizkaia) y, desde allí, se han desplazado hasta Armintza, frente al lugar en el que está instalado el aerogenerador, después de que se haya tenido que suspender, por la climatología, el viaje en barco hasta la plataforma.



El pasado mes de agosto, DemoSATH fue instalado en el área de ensayos en alta mar BiMEP (Armintza, País Vasco) y, posteriormente, se completaron las operaciones de conexión del cable estático existente en el lecho marino con el cable dinámico.



Según han explicado, este último se ha diseñado para absorber los movimientos de la plataforma inducidos por las olas y posteriormente se ha conectado a la torreta situada en la proa de la plataforma. Desde entonces, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para su puesta en marcha (commissioning).



Han precisado que, de esta forma, la energía generada se vierte a la red eléctrica pasando por la subestación de BiMEP, convirtiendo la fuerza del viento en energía renovable limpia.

Consumo de 2.000 hogares





La plataforma DemoSATH, ubicada a dos millas de la costa vasca, cuenta con una turbina que puede generar hasta 2MW de energía renovable. Su producción anual equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 2.000 hogares en un año.