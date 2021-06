Euskadi dobla los delitos de odio en 2020 por la mayor eficacia policial

Más de la mitad de los delitos de odio cometidos en Euskadi en 2020 fueron de carácter racista y por este orden contra personas árabes, negras o latinas. Otro 21% fueron ataques causados por la identidad sexual de la víctimas y un 12% por su diversidad funcional, física o psicológica, una "novedad" en el informe ya que "estas agresiones antes no se detectaban".

En total se registraron el año pasado 241 delitos de odio frente a los 105 de 2019, pero la razón del aumento exponencial del 129% no está en que haya más agresiones sino en la mejor actuación policial como ha explicado el consejero de seguridad, Josu Erkoreka. "El incremento se debe principalmente a la mayor eficacia policial en la detección y registro de estas conductas. No se trata, por tanto, de un motivo de preocipación sino de un dato positivo porque nos ofrece una foto más real del mapa del odio de Euskadi, que no es más intensso que en otras comunidades", ha precisado.

Hacen falta más condenas

Pero así como la labor de los ertzainas ha mejorado, la parte que depende de la fiscalía, la de cuántos incidentes acaban en procesos judiciales, está aún verde, según el responsable del informe, el catedrático de derecho penal de la UPV Jon Landa, quien apunta que en países avanzados en esta materia como Inglaterra hay un 20% de los casos que acaban en condena y aquí son muchos menos. "Tendría que haber 20 procedimientos judiciales y tenemos 4 ó 5 resoluciones. La Fiscalía y el CGPJ tendrían que hacer los deberes de poner los datos encima de la mesa fueran los que fueran", ha remarcado.

El mapa municipal deja el mayor número de víctimas en Barakaldo y Bilbao, el mayor porcentaje de agresores en Vitoria. Son las lesiones la agresión más frecuente seguida de las amenazas, que en Internet suponen un 7%.