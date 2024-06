Estiércol y agua con cal para oscurecer la makila de los lehendakaris

A las 12 en punto del mediodía está previsto que comience mañana, en la Casa de Juntas de Gernika el acto más solemne de la proclamación del jeltzale Imanol Pradales como lehendakari de la decimotercera legislatura del gobierno vasco.





“Humilde ante Dios…”





Así comienza el juramento que proclamaron Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe y Urkullu al tomar posesión de su cargo como lehendakaris. Sólo Patxi López, el único lehendakari no nacionalista, lo suprimió. Es una incógnita lo que mañana hará Imanol Pradales. Es lo único que no ha trascendido de un acto muy simbólico, pero también muy pautado y breve, no está previsto que dure más de media hora.





Formalmente, se trata de un pleno del Parlamento Vasco reunido en las Juntas Generales de Bizkaia. Una sesión solemne y tradicional, muy pautada, en la que el nuevo lehendakari prestará su juramentobajo el roble que simboliza la foralidad vasca. Acatará también el ordenamiento jurídico y recibirá la 'makila' de manos de su antecesor, Iñigo Urkullu.





Makila única





Una vara de mando que da autoridad de presidente vasco a quien lidera el Ejecutivo autónomo. Un bastón «único y especial» que se ha traspasado de mandato en mandato desde que en 1980 Carlos Garaikoetxea se alzase como el primer lehendakari. Fue elaborada ese mismo año por el artesano Iñaki Alberdi, que tardó siete años en confeccionarla.





Realizada en madera de níspero, cuenta con un pomo de cuerno de buey; empuñadura de piel de cabrito con inscripción; una correa marrón en piel de cabra; un casquillo en la parte inferior con motivos típicos de la grafía vasca; y una punta de acero con la que se apoya en el suelo. Esta makila costó en su momento 116.470 pesetas al Ejecutivo autónomo (alrededor de 700 euros).





Fue realizada por el artesano Iñaki Alberdi que tardó 7 años en tallarla. Las makilas cuentan con la particularidad de su color tan oscuro, algo que se consigue a base de meterlas en estiércol o en una mezcla de cal y agua durante un tiempo.





Presencia del gobierno





El gobierno central ha confirmado la asistencia en Gernika de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una representación al más alto nivel como guiño a un nuevo gabinete en el que participan los socialistas. Se espera asimismo la asistencia de todos los lehendakaris vivos y tres ex presidentes del parlamento vasco.