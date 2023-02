Enfermos de Long Covid Euskadi reclaman un protocolo único de tratamiento

Representantes de la Asociación Long Covid Euskadi han demandado más formación sobre el covid persistente para los médicos con el fin de que pueda haber una atención global y un protocolo unitario para tratar esta enfermedad, ya que actualmente les "derivan de un especialista a otro".



No hay cifras de los enfermos de covid persistente que puede haber en Euskadi, aunque se calculan 17 millones de afectados en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta 200 síntomas como cansancio extremo o dolor de cabeza y en el peor de los casos incapacidad para andar o problemas de corazón padecen quienes sufren long covid, algunos desde hace tres años y en su mayoría con edades comprendidas entre los 35 y los 55 años.



Los portavoces de la asociación Isabelle Delgado y David Rubén Fulgueral han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar que sufren "un presente y un futuro incierto". "No hemos recuperado el ritmo vital diario, tenemos secuelas. Va pasando el tiempo, y algunos llevamos tres años enfermos, mientras vemos que el abordaje de la situación no ha cambiado, los médicos de Atención Primaria no tienen la formación suficiente", ha resumido Delgado.





"No sé qué puedo hacer por ti"



Por ello, han reclamado un protocolo unitario para el seguimiento de los enfermos, porque también hay una "inequidad terrible en los diagnósticos de los enfermos. La enfermedad debe ser tratada por completo", ha subrayado. "No puede ser que sigamos escuchando (al médico) no sé qué más puedo hacer por ti, y se sigan dando altas", han añadido.



Otro problema derivado del covid persistente es que al no poder trabajar no se generan ingresos, lo que lleva a situaciones difíciles para las familias. Delgado ha explicado que la mayoría de los afectados son jóvenes y llevan una vida de personas ancianas. Otra demanda es el reconocimiento como enfermedad profesional, necesaria para poder percibir las bajas. Este mes un juzgado de Bilbao acaba de reconocer la incapacidad absoluta a un celador con covid persistente, pero no es lo habitual, solo hay 7 casos en Euskadi.