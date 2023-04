Eñaut Elorrieta presenta toda una 'Fantasía' de disco en el Teatro Arriaga

El cantante Eñaut Elorrieta llega al Arriaga en plena gira de presentación de su último trabajo, 'Fantasia', un disco repleto de melodías pausadas, que gana con cada escucha. Canciones que adquieren su máximo esplendor con el amor como hilo conductor. Y es que, en una entrevista en COPE Euskadi, el ex líder de Ken Zazpi define su cuarto álbum en solitario como "un disco que no va con los tiempos", al que cuanto más "tiempo dediques más te da". Álbum en el que incluye diez temas "sencillos y con mensaje", por lo que espera que el público bilbaíno no sólo "dedique tiempo a este disco, sino a la música en general".

En directo, además de las canciones de Fantasía, Eñaut ofrecerá temas de toda su carrera, acompañado por sus músicos habituales en directo, como pueden ser Ander Zulaika, Ruben Caballero, Fernando Neira y Txus Aranburu.

La música del artista gernikarra las han firmado grandes nombres vascos como el de Uxue Alberdi, Iñigo Astiz, Joseba Sarrionandia e Itziar Ugarte. Sonidos que acomopañan una portada muy fantasiosa creada por Eider Corral.

Maratón de conciertos en abril

La música ocupará un lugar destacado en la cartelera del Teatro Arriaga en los próximos días. El final de abril y el comienzo de mayo llegan cargados de conciertos. Este lunes 24, en el marco del ciclo Literatura eta Musika Euskaraz, Iker Lauroba actuará acompañado por Urbil Artola y Leire Letu y en formato trío ofrecerá un repertorio de canciones compuestas junto a conocidos escritores y bertsolaris vascos como Harkaitz Cano, Leire Ugadi, Jon Martin, Alaia Martin o Beñat Gaztelumendi.

Al día siguiente, el martes 25 de abril, Vistel Brothers protagonizará la primera de las dos citas que el ciclo BJC Arriagan tiene programadas en las próximas dos semanas. El trompetista Jorge y el saxofonista Maikel Vistel llevan 20 años de carrera artística dentro y fuera de Cuba, regalando al público simpatía y una fuerte energía positiva sobre el escenario.Su música se basa en tendencias del jazz moderno y la música afrocubana y es lo que ofrecerán en el Arriaga, acompañados por excelentes músicos como el contrabajista Reinier Elizarde, el baterista Lukmil Pérez, y los percusionistas Fernando Favier y Yuvisney Aguilar.

El miércoles 26 llegará el turno de Ermonela Jaho, una de las cantantes líricas de moda actualmente en el panorama lírico internacional, que recientemente ha cosechado excelentes críticas tras su actuación en el MET de Nueva York. La soprano albanesa ha sido galardonada en 2022 como Artista del Año en los International Classical Music Awards y en 2021 también fue reconocida por su álbum Anima Rara, en el que interpreta Arias de Puccini o Verdi. Ahora, llega a Bilbao para ofrecer, junto al pianista Rubén Fdez. Aguirre, con quien actúa por vez primera, un programa especial creado para la ocasión que contendrá algunas de las arias del citado disco y otras composiciones escogidas por la pareja artística oficiante.

La siguiente cita, una de las más demandadas, traerá al Arriaga a Luz Casal. Sus dos conciertos, programados para los días 30 de abril y 1 de mayo, han colgado el cartel de “completo”, por lo que la cantante gallega se encontrará un ambiente inmejorable a su llegada a Bilbao para presentar un nuevo trabajo, Las ventanas de mi alma, un trabajo que su página web oficial define como “el más personal y autobiográfico de su carrera” y que “oscila entre el rock y sonidos más clásicos”.

Por último, el martes 2 de mayo habrá una nueva cita del ciclo BJC Arriagan, organizado por Bilbaina Jazz Club y el Teatro Arriaga. Maureen Choi Qu4rtet.