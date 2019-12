Eduardo Lázaro : " Están machacando a las victimas con actos que causan gran dolor "

Los hijos de las víctimas del etarra José Ramón Lopez de Abetxuko se sienten “ absolutamente inermes" Ya vieron con estupor cómo el asesino de su padre fue recibido cuando salió de la cárcel en 2018 sin poder hacer nada y ahora reaccionan con agradecimiento hacia aquellas personas y colectivos que tratan de impedir mañana la conferencia que ha organizado SARE en el aulario 'Las Nieves' del campus alavés de la Universidad del Pais Vasco en la que intervendrán el condenado por pertenencia a ETA José Ramón López de Abetxuko y el abogado de la banda Txema Matanzas.

Cuarenta años despues del asesinato de su padre Eduardo Lazaro Ezquerra recuerda en COPE EUSKADI el terrible dolor que ha soportado su familia desde que el 13 de abril de 1980 fuera asesinado su padre, Eugenio Lázaro el 13 de abril de 1980, uno de los años mas sanguinarios de ETA . Dos meses antes en enero de ese mismo año habia sido asesinado el jefe de Miñores de Alava Jesús Velasco Zuazola,

Eduardo Lázaro Ezquerra ,que reside en Madrid donde ejerce como psicologo ayudando tabien a muchas victimas de ETA, recuerda la dureza , la soledad desamparo que vivieron él y su familia en aquel momento. Y pese a que entiende ahora el tema escogido por la red ciudadana SARE para " denunciar la situacion de los presos gravemente enfermos" se muestra absolutamente indignado porque la persona elegida no es la adecuada. El asesino de su padre es " un ex preso, asesino, delincuente que además no se ha arrepentido " y lamenta además que el marco escogido, sea la universidad del Pais Vasco, "Tienen que darse cuenta, la UPV y SARE, de que a las victimas nos hacen muy poco caso y que a las victimas les dan espacio en la UPV" . " Es un agravio compartivo - añade- y la Universidad tendría que recapacitar sobre las personas a las que invita porque " que con actos así nos machancan y nos producen un gran dolor" Tampoco le sirven a Lázaro los argumentos esgrimidos por el promotor de esa plataforma Joseba Azkarraga, ex consejero del Gobierno vasco, porque si bien el acto es legal y el preso ha cumplido su condena, a juicio de Eduardo Lázaro es ética, social y polítcoamente rechazable e inconcebible por el daño que causa a todo el colectivo de víctimas de ETA.