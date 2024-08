“Cuando me quitaron el chupete, se lo dieron a Celedón”

Este domingo, Iñaki Kerejazu prestará su imagen a Celedón. Este blusa de la cuadrilla Hegotarrak de 29 años es la nueva cara del mítico personaje que encarna el sentimiento festivo gasteiztarra y que a las 6 de la tarde se desparramará por la ciudad para llenar de jolgorio 127 horas ininterrumpidas.

A apenas 48 horas de enfundarse el traje, reconoce a COPE que asume el cargo con “orgullo” y “la emoción a flor de piel”. “Todo el mundo con quien me encuentro por la calle me abraza y me da ánimos y eso que no me conoce tanta gente”, relata “con el corazón lleno”. “Asegura que “no está nervioso”, aunque sí su entorno, sobre todo “su madre y su novia”. De ahí el recuerdo que está teniendo estos días “de los que no están”, de sus abuelos, que le enseñaron “muchas cosas de esta ciudad y de estas fiestas”.





Ser él mismo





Las palabras que dirigirá a la ciudad desde la balconada ya “las tiene pensadas”, nos cuenta Iñaki, aunque no desvela nada sobre su contenido. Sí confiesa que “será un llamamiento al repeto porque, en los últimos años ha habido casos en los que ha faltado”. “También caerá algo más”, señala, “dándole mi toque”. Ése es precisamente el consejo que le han dado los Celedones precedentes, Iñaki Landa y Gorka Ortiz de Urbina, así que “éste que veis", nos dice, "soy yo, no un Iñaki actuado”.









Predestinado





Parece que todo en su vida le ha dirigido a ser Celedón. Nos devela que, cuando le quitaron el chupete, sus padres le contaron que “se lo habían dado a Celedón” y que éste “lo llevaba en su hatillo”. Años después, en 2004, ejerció como Celedón txiki y ahora, 20 años más tarde, es Celedón.





Disfrute





La palabra que más repite en su diálogo con COPE es “disfrutar” porque, dice, “para eso son las fiestas”. Y a vivirlas con esa alegría es a lo que llama Iñaki. “Disfrutemos, pero desde el repeto, sin malos rollos y sin puntos negrs porque sólo queremos disfrutar. Para eso es para lo que tiene que bajar Celedón”, zanja Iñaki. Buena suerte, Iñaki y ¡Felices fiestas!.