Cuando los edificios gritan pidiendo ayuda

Basta con salir al campo y pasear por nuestros pueblos y ciudades para darse cuenta del rico patrimonio monumental y natural que poseemos aunque no siempre está en las mejores condiciones. “Tenemos un patrimonio muy rico y variado porque no hemos sufrido destrucciones importantes ya que no hemos vivido guerras mundiales”, explica en los micrófonos de COPE Igor Cacho, representante de Hispania Nostra en Euskadi.

La organización es vigilante del patrimonio a través de una lista de conservcación que varía de color según la urgencia por la ruina y el riesgo de derrumbe. El color rojo es el más grave y ahí se encuentran varios espacios y monumentos en Euskadi, en total 38.





Lista roja





Esta 'lista roja' no es otra cosa más que una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Es una llamada a la acción para, evitar que nuestra herencia se pierda y pase a la lista negra, y consecuente desaparición. Así que se busca una recuperación y que los edificios pasen a la llamada 'lista verde',





Villas en Mutriku





Como último ejemplo, Hispania Nostra reivindica la conservación de las villas Isarria e Itsasmendi de Mutriku, que “cuentan con jardines de estilo romántico de gran interés cultural y medioambiental” y corren peligro. Al menos esta última podría desaparecer a tenor del nuevo plan de ordenación urbana que prepara el Ayuntamiento a quien se han dirigido varias asociaciones de protección del patrimonio para que las adquiera por su interés general.

Lo que Hispania Nostra pide al Ayuntamiento de Mutriku es que “aumente la protección de las villas, para evitar operaciones urbanísticas, incluso que las adquiera para su disfrute general”. Eso sería “lo ideal”, dicen, aunque admiten que la inversión puede ser “inasumible”. De ahí que Igor Cacho inste a las administraciones a “facilitar la conservación de bienes por los particulares” y a no dejar toda la responsabilidad en las administraciones por su “elevado coste”. Por cierto, las dos villas de Mutriku forman parte de una lista vasca de patrimonio amenazado que Hispania Nostra cifra en 38 monumentos, entre ellos, el de la Batalla de Vitoria en la Virgen Blanca.





Monumento a la Batalla de Vitoria





Es un clarísmo ejemplo, afirma Cacho, de que los Ayuntamientos “deben ser muy selectivos y realistas a la hora de intervenir”. Es “emblemático” para Vitoria y “clama” por su restauración. Sufre un “deterioro importante”, nos cuenta, con “fisuras, hongos, remates perdidos...No son tonterías porque el deterioro es muy importante”.

De ahí que pida al consistorio “ponerse las pilas” para que el monumento “resplandezca”.

“Cuando uno va a a Vitoria siempre pasa por allí”, afirma. Es la plaza principal y debería “brillar”. No contempla otra opción que su remodelación y confía en que se intervenga en él y se consolide “cuanto antes”.