Cronología del desastre del derrumbe del vertedero de Zaldibar

2020





FEBRERO 2020





6-02-2020 Se derrumba el vertedero de la empresa Verter Recycling sobre la autopista A-8 a su paso por Zaldibar, sepultando a 2 trabajadores.



07-02-2020 Cerca de 60 operarios trabajaron horas sin protección contra el amianto por el retraso en la alerta, mientras el Ayuntamiento de Zaldibar asegura que el vertedero tenía permiso para depositar materiales con amianto



08-02-2020 Se hace público que el Gobierno vasco detectó irregularidades en el vertedero en la última inspección hecha apenas unos días antes del desastre. También se hace pública una sentencia de 2015 en la que se advertía que el vertedero recibía residuos ilegales



14-02-2020 El departamento de Salud pide no hacer deporte al aire libre y cerrar ventanas en Eibar, Ermua y Zaldibar y se ordena a los caseríos cercanos al vertedero que no comercialicen sus productos hasta la semana que viene por posible contaminación del aire.



14-02-2020 El Gobierno vasco rechaza la ayuda del Ejército en las primeras tareas de búsqueda de los desaparecidos en el vertedero.



15-02-2020 Osakidetza detecta alta contaminación en el aire por el vertedero y alerta a 48.000 vecinos.



16-02-2020 Se hace público que la constructora del vertedero cambió el proyecto autorizado por el Gobierno vasco



17-02-2020 La empresa Verter Recycling atribuye la avalancha a las obras de la nueva circunvalación



18-02-2020 Los colegios de Zaldibar, Ermua y Eibar cierran sus patios y suspenden el deporte al aire libre tras detectarse dioxinas en el aire, procedentes de los incendios en el terreno del vertedero, incendios que se controlan ese mismo día.



19-02-2020 El lehendakari Iñigo Urkullu asume “errores” ante una crisis que dice era “impredecible” y anuncia que depurará responsabilidades.



21-2-2020 Osakidetza da luz verde a la población de Zaldibar, Ermua y Eibar para recuperar la normalidad, abran las ventas y hagan deporte tras descender el índice de contaminación atmosférica



28-02-2020 Vecinos de Ermua, Eibar y Zaldibar salen a las calles a protestar por lo que describen de “nefasta gestión” del derrumbe



MARZO 2020





02-03-2020 El operativo de búsqueda de los desaparecidos en Zaldibar incorpora una pala de rastreo especial para remover con más intensidad



07-03-2020 Los familiares de los desaparecidos, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce piden que se recuperen los cuerpos y que se aclare lo ocurrido.



14-03-20202 El lehendakari se reúne con las familias de los desaparecidos en Zaldibar



15-03-2020 Comienza el estado de alarma en España por la crisis del coronavirus



29-03-2020 El gobierno vasco confirma que la búsqueda de Joaquín y Alberto en el vertedero de Zaldibar continuará pese a las restricciones



ABRIL 2020





04-04-2020 Los vecinos de Zaldibar exigen al gobierno vasco que se depuren las responsabilidades correspondientes.



8-04-2020 Medio Ambiente encarga una investigación pericial para determinar las causas del hundimiento del vertedero de Zaldibar



29-4-2020 Dos familiares de Alberto Sololuze visitan el operativo del vertedero de Zaldibar



MAYO 2020





13-05-2020 Se hace público que Bruselas investigará las “importantes deficiencias” del vertedero de Zaldibar



18-05-2020 El Gobierno vasco estudia presentar una queja por el informe europeo que denuncia «graves deficiencias» en Zaldibar



18-05-220 Las llaves del coche de Joaquín Beltrán y el listado de llamadas hechas desde su móvil ofrecen nuevas pistas de tarabjo en las labores de rescate



16-05- 2020 A los 100 días del desastre continúan las concentraciones de apoyo a las familias con lemas como “Ya han pasado cien días de un vacío imposible de llenar”



20-05-2020 El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola dice que no está preocupado por la investigación europea del derrumbe de Zaldibar



30-05- 2020 El gobierno vasco asegura que el operativo de búsqueda en Zaldibar se acerca a la zona con “más probabilidades” de hallar los cuerpos



JUNIO 2020





2-06-2020 Organizaciones sociales solicitan a Europa que investigue sobre la presencia de amianto en el vertedero de Zaldibar



JULIO 2020





22-07-2020. La ertzaintza detiene al dueño, la gerente y el ingeniero jefe del vertedero de Zaldibar por su responsabilidad en lo ocurrido y dentro de las investigaciones judiciales sobre el desastre



23-07-2020. Quedan en libertad con cargos los tres arrestados un día antes.



AGOSTO 2020





16-08-2020. La Ertzaintza encuentra restos biológicos en el vertedero. Se moviliza a la Policía científica y se certifica que se trata de restos humanos, en concreto, una tibia.



17-08-2020. La búsqueda continúa y se encuentran más huesos y objetos personales que la familia identifica como pertecientes a Alberto Sololuce.



19-08-2020. Los análisis de ADN a los restos óseos confirman que los restos encontrados pertenecen a Alberto Sololuze.



26-08-2020. Verter adjudica los trabajos de ampliación de la celda de contención.



SEPTIEMBRE 2020





08-09-2020 Se celebra el funeral de Alberto Sololuce en la intimidad. Las muestras de apoyo a las familias de Sololuce y de Joaquín Beltrán, a quien se sigue buscando se suceden por parte de movimientos y organizaciones sociales que exigen que se siga buscando a Beltrán



OCTUBRE 2020





06-10-2020. Las organizaciones sociales “Zaldibar Argitu” y “Foro Social” anuncian que se personarán en el juicio que se celebre para depurar responsabilidades.



15-10-2020: El operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán inicia una nueva fase al llegar a una de las zonas prioritarias.



NOVIEMBRE 2020





15-11-2020: La búsqueda termina sin resultados la nueva zona prioritaria y las labores se amplían a otras dos áreas.



24-11-2020: La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite a trámite el escrito de la plataforma Zaldibar Argitu en torno al desastre y, por lo tanto, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre el asunto.



DICIEMBRE 2020





24-12-2020: El Gobierno Vasco da por finalizada la campaña de vigilancia de calidad del aire en Zaldibar, puesta en marcha tras el derrumbe del vertedero, ante los "buenos resultados" que confirman que la calidad del aire es "buena".





2021





ENERO 2021





6-01-2021: La plataforma Zaldibar Argitu critica que los responsables privados y públicos se han mantenido en desde el derrumbe de Zaldibar y "nadie ha asumido responsabilidades".



20-01-2021: El Gobierno Vasco atribuye a la empresa Verter Recycling la responsabilidad de los "daños significativos" que se han producido en las aguas superficiales y subterráneas y en el suelo por el derrumbe del vertedero.



22-01-2021: Verter Recycling rechaza ser la "única" responsable de los daños y asegura que concurren "responsabilidades de otros agentes intervinientes".



29-01-2021: El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango inicia la causa contra la empresa Verter Recycling y tres de sus responsables por un presunto delito ambiental ocasionado como consecuencia del derrumbe del vertedero. Se instruye también otra investigación por un delito contra la seguridad de los trabajadores.



FEBRERO 2021





5-02-2021: En el Parlamento Vasco, el lehendakari señala que el Gobierno Vasco "va a exigir todas las responsabilidades de modo exhaustivo, riguroso y completo". La empresa Verter Recycling asegura que la prioridad es "la búsqueda y recuperación del cuerpo de Joaquín Beltrán".



6-02-2021: Coincidiendo con el primer aniversario del derrumbe y durante una concentración en Zalla (Bizkaia), la familia de Joaquín Beltrán exige que no se selle el vertedero hasta no encontrar sus restos, para poder "traer a Joaquín de vuelta a casa", porque "no podemos llevar flores a un vertedero".



11-02-2021: La Comisión Europea no detecta infracciones de las normas europeas en la gestión del vertedero de Zaldibar y asegura que estará atenta a la evolución del caso en los tribunales.



18-02-2021: La acusación popular, ejercida por la plataforma Zaldibar Argituz y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, cree que existe responsabilidad política en el caso Zaldibar.



MARZO 2021





6-03-2021: Continúan las concentraciones y ofrendas florales en Zaldibar, Zalla, Markina y Etxebarri.



ABRIL 2021





10-03-2021: Comienza la búsqueda de Joaquín Beltrán en una nueva zona del vertedero de Zaldibar, en la denominada zona roja.



23-04-2021: Finaliza la búsqueda en la zona del lavadero y se traslada a una nueva zona.



28-04-2021: Las labores se centran en preparar la "última zona caliente" donde a partir del 10 de mayo se reanudará la búsqueda de Joaquín Beltrán.



MAYO 2021





10-05-2021: Se reanuda la búsqueda de Beltrán en la considerada última zona con posibilidades reales de encontrar sus restos



13-05-2021: Un informe concluye que el deficiente sistema de sellado provocó el desprendimiento del vertedero de Zaldibar.



14-05-2021: El gobierno vasco anuncia el cese de los trabajos de búsqueda de Joaquin Beltrán.