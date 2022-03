El comité de empresa de CAF critica que la decisión de la dirección de parar 5 días es "absurda y abusiva"

La medida de la dirección de CAF de parar el grueso de su producción durante cinco días por la falta de suministros derivada de la huelga del transporte ha enfadado mucho al comité de empresa de las plantas de Beasain y de Irun que han denunciado que se trata de una medida "abusiva, absurda y generalizada". El presidente del comité de empresa de CAF Beasain, Aitor Martínez, ha criticado que la parada afecta a más de 1.400 personas cuando el martes en Beasain sólo había 30 empleados sin poder trabajar y en la planta de Irun estaban trabajando todos los operarios.

Martínez no niega los problemas de suministro pero critica que la dirección haya decidido "magnificar" el problema en vez de realizar paradas únicamente en los trabajos afectados por la falta de materiales. El comité también ha denunciado la actitud de la empresa, con verdaderos "piquetes patronales" en las entradas a la fábrica, "hacia las personas que no habían recibido ninguna notificación y que acudieron a su puesto con normalidad". También ha destacado que "se han dado decenas de casos en los que los responsables han invitado a firmar notificaciones con fechas anteriores, para impulsar que los trabajadores no acudan a sus puestos de trabajo durante los días señalados por la empresa".

El comité de empresa se muestra preocupado, ante la falta de información, por lo que la dirección pueda decidir tras los cinco días de parada en la producción de CAF y señala que sólo le queda continuar con la "vía legal" para defener los intereses de los trabajadores.