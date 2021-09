Bizkaia ofrece 214 propuestas culturales en octubre en 53 municipios que abordarán el patrimonio accesible e i

La Diputación foral de Bizkaia ofrecerá un total de 214 propuestas culturales en octubre en 53 municipios del Territorio, que abordarán el patrimonio accesible e inclusivo en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, cuya XXI edición se desarrollará bajo el lema "Guztion ondarea, denok parte! Patrimonio accesible e inclusivo".



La diputada de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Lorea Bilbao, ha presentado este jueves la programación de esta XXI edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio, cuyo tema este año es "Patrimonio accesible e inclusivo".



En ese sentido, según ha destacado, se ha trasladado la invitación a todas las personas, entidades e instituciones que forman parte de la red de las Jornadas Europeas de Patrimonio Bizkaia para ampliar el marco de diálogo y acción y conectar con audiencias más diversas, promoviendo encuentros y procesos inclusivos con los grupos que tradicionalmente han sido subrepresentados o excluidos en la presentación y la interpretación del patrimonio cultural.



La diputada ha explicado que se ha elegido el lema "Guztion ondarea, denok parte! Patrimonio accesible e inclusivo" porque resume "a la perfección el objetivo y la idea principal de las jornadas" y es el marco necesario en el que compartir las experiencias y enfoques y disfrutar de un programa a la medida de las necesidades de los distintos públicos.

Personas en el centro





"Guztion ondarea, denok parte!" es también, ha subrayado, una manera de "poner a las personas en el centro", algo que, a su juicio tiene mucho sentido, porque el patrimonio cultural "no es otra cosa que el reflejo de las personas que forman una comunidad, la expresión de los valores, creencias, conocimientos y tradiciones de esa comunidad y las personas que la conforman".



En esta edición, más de 53 nuevos colectivos sociales se han unido al centenar de organismos y asociaciones culturales y toda la información referente a las Jornadas Europeas de Patrimonio puede encontrarse en la nueva web www.ondareabizkaia.eus.



Bilbao ha destacado que entidades como la Fundación ONCE, Gorabide, Karenka, Fekoor, Centro Ocupacional de Andra Mari, Asebier, Gaude, Argia, FormArte, Fundación Síndrome de Down, Retina Bizkaia Begisare, Adisa o ADIZMI han participado por primera vez en este programa con propuestas "variadas y para todos los públicos".



Durante todo el mes de octubre, ayuntamientos, museos, oficinas de turismo, centros de interpretación de la naturaleza, y del patrimonio, asociaciones culturales y vecinales y entidades sociales coordinadas por la Diputación Foral de Bizkaia llevarán a cabo un programa que acercará el patrimonio a todas las personas.



Hasta un total de 214 actividades culturales completarán la agenda de octubre en Bizkaia, según ha destacado, de tal modo que habrá visitas, itinerarios y rutas guiadas; talleres, charlas, coloquios, conferencias, encuentros, testimonios, cuentacuentos, exposiciones, conciertos, proyecciones audiovisuales, video fórums, concursos o actividades en formato ginkhana entre otras, organizadas para todos los públicos.



El programa de actividades estará disponible en la web www.ondareabizkaia.eus o en los catálogos que podrán encontrarse en los lugares habituales y las personas interesadas en participar en las actividades lo podrán hacer a través de esta web o bien por teléfono e email.

Diversidad física e intelectual





A través de estas propuestas se abordarán las distintas diversidades como la funcional, la física e intelectual, auditiva y visual en 53 municipios de Bizkaia.



Ejemplo de ello son, ha destacado la diputada, las visitas organizadas por la Asociación Fekoor donde a través de un lenguaje dinámico y sencillo, lengua de signos e imágenes en relieve se dará a conocer la historia de Lamiako.



Getxo presenta también una amplia variedad de propuestas que abarcan una quincena de actividades, al igual que Gorliz, Gernika-Lumo, Etxebarri, Portugalete y Orduña que comprenden talleres diversos, charlas, visitas guiadas, espectáculos, hasta conciertos o actividades sensoriales.



Los museos también crearán también visitas y talleres accesibles e inclusivos trabajando conjuntamente con los colectivos implicados, mientras que Zalla organizará un encuentro gastronómico y habrá también iniciativas como una subasta de pescado teatralizada en Santurtzi, que fusiona diversidad funcional e igualdad de género.



Además de la diversidad funcional el programa comprende actividades que reflejarán distintas culturas y religiones y que no han sido visibilizadas a menudo en estas ediciones. Es el caso de la Asociación Agiantza, que ha organizado varias actividades en torno a la historia de las migraciones en las minas San Luis de Bilbao.



Fuera de la capital vizcaína, Arrigorriaga y Aulesti, organizarán encuentros donde se dará a conocer la memoria migrante en sus respectivos municipios con testimonios y experiencias de las personas protagonistas, mientras que en Elorrio será a través de visitas guiadas a las barriadas obreras para comprobar la transformación del municipio y en particular de su patrimonio industrial.



Se podrá conocer la ceremonia del té árabe/bereber en Orduña gracias al trabajo conjunto de la Oficina de Turismo y el Centro Residencial de Menores o la ceremonia del té chino y la importancia del café en el pueblo gitano organizados por la Asociación de Estudios Chinos LuXun y la Asocación Kale dor Kayiko, así como recetas muy variadas, gracias al encuentro gastronómico que han organizado las asociaciones culturales de Lekeitio.



Junto a ello, las asociaciones culturales de Amorebieta-Etxano y Orduña, han trabajado conjuntamente para ofrecer sendas actuaciones donde conoceremos las danzas y canciones de las culturas que reflejan la diversidad cultural en ambos municipios.



En esta misma línea el Ayuntamiento de Dima junto con la asociación cultural Txumuluxueta, el Antzasti Euskaldunon Etxea y Dima Harrera Herria han organizado un encuentro vasco-africano donde se compartirán tradiciones orales y gastronómicas, mientras que Markina-Xemein ha organizado cuentacuentos con personas y colectivos de distinto origen geográfico que conviven en el municipio.



A través las exposiciones y talleres organizados por las Asociación Eslava Vasca en Barakaldo, la Asociación Ucrania-Euskadi, la Asociación de Estudios Chinos LuXun y el Instituto Chino-Japonés en Bilbao o el Ayuntamiento de Mungia junto con la Asociación de mujeres árabes Marwa y la Asociación Senegales Senmungi los visitantes podrán conocer la riqueza cultural del entorno próximo.



Además, se promoverán actividades para reconocer y visibilizar la aportación de las mujeres al patrimonio cultural en Arrigorriaga, Artzentales, Busturia, Muskiz, Santurtzi o Sopuerta, así como la historia de la comunidad LGTBI en Bizkaia, al tiempo que se impulsará la participación de personas jóvenes y mayores a través de talleres intergeneracionales.