El comercio de Bizkaia afronta el inicio de la temporada de rebajas de verano, tradicionalmente con fecha de comienzo el 1 de julio, con campañas "muy agresivas" y con mucha incertidumbre por el "bajo" nivel de consumo, que cifra en un 40% del nivel de gasto habitual.

De cara al resto de la temporada, no espera que, tras dos y meses y medio sin actividad, se salve un año "catastrófico" para el sector del comercio vizcaíno, que prevé que entre un 10 y un 15% de los locales del territorio, sobre todo el de barrio, periferia y comarcas, no supere el próximo mes de septiembre y cierre su negocio.

Más regulación

El presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia-Cecobi, Pedro Campo, ha insistido en su reclamación de que se regule el periodo de rebajas, ya que, en la actualidad, con las fechas liberalizadas, "las rebajas no empiezan ni terminan".

En este sentido, ha defendido que las rebajas "tienes su razón de ser, guardando la esencia de las mismas. Es decir, sacando los stocks de temporada que no se han vendido durante ésta".

No obstante, ha reconocido que la pandemia del coronavirus y el consiguiente confinamiento "no habido campaña". "Hemos tenido las tiendas cerradas y tenemos todos los stocks en las tiendas y en los almacenes, con lo cual es una experiencia nueva. Esto supone que vamos a poner prácticamente en rebajas a partir de pasado mañana todas las colecciones prácticamente completas, porque no se ha vendido nada", ha precisado.

Mucha incertidumbre

De cara a la campaña actual, espera vender el género acumulado porque hace falta al comercio "hacer dinero y hacerlo efectivo". Sin embargo, ha expresado su "incertidumbre" porque el consumo en el tiempo que los comercios llevan abiertos desde que se levantó el confinamiento está "muy por debajo de lo normal".

"Hemos estado desde la apertura a un 40% de actividad de lo que podía ser medianamente normal. Eso quiere decir que el consumo no se ha recuperado, ni mucho menos, y hay mucha incertidumbre sobre cómo se puede comportar el consumidor en los próximos meses, pero tenemos la esperanza de que sean unas rebajas en las que podamos hacer efectivo los stocks que tenemos", ha manifestado Pedro Campo.

Para el representante de Cecobi, las ofertas van a ser "muy agresivas" porque están las colecciones "prácticamente completas en las tiendas y hay que sacarlas". "Otros años te quedan restos o un tercio de la colección, y empiezas con un 20-25% de descuento, pero ahora en este momento se va a empezar a tope", ha aseverado.

Aunque hay tiendas que ya cuelgan desde hace una semana el cartel de rebajas, de hasta el 60% de descuento, Campo ha afirmado que "el grueso del comercio va a estar en rebajas el miércoles y, sobre todo, el equipamiento de la persona".

Fin de año complicado

De cara a la última fase del año, Pedro Campo ha manifestados sus "muchos temores" de que va a haber una un descenso "muy importante" del consumo, ya que hay datos que lo atestiguan como el índice de confianza del consumidor, que está en niveles "tan bajos o más bajos que cuando la crisis de 2007-2008". "Hay mucha incertidumbre sobre mantener el puesto de trabajo, los ingresos familiares, lo que incide en controlar el gasto", ha apuntado.

Respecto a las campañas incentivadoras del consumo puestas en marcha por las distintas administraciones, Campo ha dado a "bienvenida" a todas ellas, aunque ha precisado que "realmente si no hay consumo, son ayudas que palian en cierta medida un determinado momento, pero lo que hace falta para que el consumo se active es que el consumidor tenga confianza, asegurar el puesto de trabajo y que las familias tengan seguros sus ingresos". "Eso es lo que realmente hace que el consumo vaya bien", ha resaltado.

Por último, ha hecho un llamamiento a consumir en los comercios de proximidad, que es un formato que "está en peligro, hay muchísimas familias que dependen de él, no solo directa sino indirectamente y comprando en el comercio de proximidad ayudamos a mantener la vida, la limpieza, la seguridad, sobre todo, en barrios y comarcas de Bizkaia".