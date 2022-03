BBK Off acerca a Bilbao lo más arriesgado de la escena actual en abril

La segunda edición del certamen alternativo BBK OFF Festival dedicado a mostrar las propuestas artísticas más novedosas y arriesgadas y alejadas de los circuitos comerciales, pondrá en escena el próximo mes de abril 16 espectáculos elegidos de entre los 159 presentados.



Por primera vez, el festival amplia su circulo de acción y tendrá como novedad varias piezas internacionales invitadas fuera de la programación gracias al programa europeo Perform Europe.



Asimismo, y tras el éxito en la pasada edición, el festival, que se celebrará en la Sala BBK durante los fines de semana del 1 al 3 y del 7 al 10 de abril, organizará dos actividades gratuitas para las personas interesadas en desarrollar proyectos culturales.



La primera de ellas será una charla centrada en distintos aspectos tecnológicos aplicados a las artes escénicas de la mano de Paul Clarke y Jessica Hofmann y la segunda, un taller sobre cómo abordar la sostenibilidad en las artes escénicas impartido por Jemima Cano.



Otra de las novedades de esta segunda edición será la emisión en pantalla grande de la ópera ucraniana Chornobyldorf, un espectáculos solidario cuya recaudación de taquilla irá a parar íntegramente a los artistas de esta producción.



La inauguración del BBK OFF Festival 2022 tendrá lugar el viernes 1 de abril a las 19:00h y entre su programación destacan obras de teatro como la “Oficina de donaciones para historias de amor”, comedias como “Los chicos de Baker Miller” o, incluso, un espacio para compartir reflexiones a cargo de las “Improvisaciones ilustradas”.

Programación





La inauguración del BBK OFF FESTIVAL 2022 será el viernes 1 de abril a las 19:00h con la intervención de Nora Sarasola y la presentación de la compañía Funboa y su pieza participativa “Tecnocracia” una pieza interdisciplinar que rescata la esencia de las fiestas techno o “raves” para desarrollar una experiencia afectiva y sensorial como un acto de insistencia y resistencia en comunidad. Tras la pieza tendrá lugar un cócktel de bienvenida en el Hall de la Sala.



El sábado día 2 será el turno de “Like me”, una propuesta de teatro que reflexiona sobre el patrimonio en decadencia; una exploración de la nostalgia para examinar cuál es el futuro de nuestro pasado.



El domingo 10 habrá doble sesión. Por la mañana en formato breves podrán verse las piezas “Nire Zigilua” de Alain Lersundi y “La mujer también en casa” de Madrugada producciones. La primera reflexiona sobre ese sello externo que se nos impone al nacer para dar visibilidad a los problemas que genera la dualidad de género y poner sobre la mesa esas batallas que se libran o sufren en solitario. La segunda es una pieza en clave feminista que usa un estilo de danza expresionista idiosincrásica y está estéticamente inspirada en el universo punk y la cultura visual berlinesa.



Por la tarde, “Belmez” de Jabier Barandiarán, pondrá fin a la primera semana del festival con este solo que enfrenta a pecho descubierto la muerte (la del intérprete y la de la pieza) desde una perspectiva que el propio artista define como “filosofía barata en código club de la comedia”.



El miércoles 6 de abril por la mañana tendrá lugar la primera actividad formativa “Digital Transformation in Performance” en el espacio KUNA. La charla, desarrollada en inglés, se centrará en la aplicación de nuevas tecnologías a las artes escénicas.



El jueves 7 de abril por la mañana tendrá lugar la segunda actividad formativa ““Producción Cultural sXXI: cómo ser green y no morir en el intento”, un taller que pondrá el foco en cómo implementar prácticas sostenibles dentro de nuestros proyectos escénicos.



Ese mismo jueves al mediodía arranca la primera de las piezas internacionales “Billenium”, una paseo itinerante por el Bilbao del futuro cuyo punto de salida será la Sala BBK y cuyos pases serán los siguientes:

- Jueves 7 abril: 13:00h, 17:00h, 19:00h.

- Viernes 8 abril: 11:00h, 13:00h, 17:00h, 19:00h.

- Sábado 9 abril: 11:00h, 13:00h, 17:00h, 19:00h.

- Domingo 10 abril: 11:00h, 13:00h, 17:00h, 19:00h.



La otra pieza internacional del Proyecto Performing futures, “To those born later” podrá experimentarse online el día: 23 de Abril. Se trata de una cápsula del tiempo que involucra al público local sin viajar, facilitando intercambios significativos a través de estos contextos europeos.



Por la tarde, en Sala BBK tendrá lugar la retransmisión de la ópera ucraniana CHORNOBYLDORF, una inciativa solidaria con la que Obra Social BBK quiere expresar su dolor por la guerra y apoyar a estos artistas ucranianos en estos momentos tan duros. La ópera investiga el imaginario culturológico post-apocalíptico a través de varias performances de vídeo creadas durante expediciones por los paisajes postindustriales.



La retransmisión de la misma en Sala BBK, tendrá subtítulos en inglés y la recaudación íntegra de la misma irá a parar a los artistas y creadores que han participado en ella.



El viernes 8 tendrá una sesión doble. En Sala BBK podremos disfrutar de “Oveja Perdida ven sobre mis hombros que hoy no sólo tu pastor soy sino tu pasto también” de Chaman Producciones. Una pieza que explora las dinámicas de la Sociedad multitasking y cómo éstas producen una distorsión que deriva en un relación afectiva con el mundo que se resquebraja. A la vez, en KUNA podremos asistir al “Juego de niñas” que propone la compañía “Bullanga” donde el público será invitado a una reunion de padres para hablar de los miedos y expectativas y de la sobreprotección hacia los menores.



El sábado 9 por la mañana la “Oficina de donaciones para historias de amor” abrirá sus puertas en el Hall de la Sala BBK. En esta oficina temporal Clara García recopilará historias de amor de donantes voluntarios para transferirlas a quienes las necesiten por cualquier motivo, por ejemplo, para aquellas personas que quieren casarse o para obtener asilo o residencia. De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h la oficina estará abierta para que las parejas que lo deseen pueda donar y/o recoger su historia de amor. La donación se hará a través de una entrevista que toma prestado el formato de las entrevistas oficiales que las instituciones legales realizan en numerosos países de la UE para verificar si una pareja “es real”.



Por la tarde, “Los chicos de Baker Miller” llevarán a las tablas una comedia original, rápida y fresca que cuestiona la masculinidad hegemónica y este mundo que no entiende cómo dos hombres heterosexuales pueden ser cariñosos, afeminados y tener las uñas pintadas. Un mundo al que ambos se enfrentan mientras reflexionan sobre su pasado, su masculinidad y sobre las teorías de género.



El domingo 10 por la mañana vuelven los breves. “Lastre: yo no soy bailarina”, “Siringe” y “Green Songs: pequeños exorcismos clorofílicos” estarán por la mañana en la Sala. La primera pieza es una aproximación desde el movimiento, la poesía y la música a la experiencia del ataque de ansiedad, más concretamente, al paradójico pánico escénico que afecta a muchos bailarines. La segunda, “Siringe” se trata de un solo de danza de Laura Cobo; una propuesta valiente en la utilización-composición espacial y temporal de los materiales. Las “Green Songs” de María Ibarretxe pondrán el broche final de la mañana con esta propuesta en formato concierto íntimo para escuchar a las plantas, supervivientes del estado de alarma y al mismo tiempo compañeras y confidentes en la quietud de la soledad.



El cierre del festival el domingo por la tarde correrá a cargo de las “Improvisaciones ilustradas” de Leire Llano donde una músico y dos ilustradoras interac- túan de manera improvisada, creando conjuntamente un espacio inmersivo en el que a través de la música y de la imagen, el público participante pueda compartir reflexiones sobre temas globales y de especial relevancia en la actualidad.