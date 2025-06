Así es la nueva temporada de Euskadiko Orkestra: "Muy femenina, muy coral, muy joven y con mucho arraigo"

Euskadiko Orkestra ha presentado su próxima temporada 2025-2026 que llega con "novedades" ya que se incorpora su nuevo director general, el vitoriano Roberto Ugarte, cuyo principal reto será ahora nombrar a un nuevo director o directora artística titular de cara al próximo año. 50 conciertos incluye esta temporada, del 29 de septiembre al 9 de junio de 2026. "Una temporada muy femenina, coral, joven y con arraigo", destaca Ugarte.

Roberto Ugarte regresa a Euskadi 25 años después de estar al frente de algunas de las instituciones musicales más importantes del país. Lo hace con gran "satisfacción" y con el objetivo de escribir un último capítulo profesional "ilusionante" porque es "un gran proyecto cultural y de país".

La temporada 25/26 contará con doce directores, seis solistas instrumentales y diez vocales, tres coros, Orfeón Donostiarra, Landarbaso Abesbatza y Vocalia Taldea y la Orquesta Sinfónica de Barcelona como orquesta invitada. Son 12 programas repartidos en 50 conciertos que interpretará en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona.

"gran presencia vasca"

La temporada arrancará el 29 de septiembre en Vitoria con "Daphnis et Chloé" de Ravel, su obra fundamental, en el 150 aniversario de su nacimiento. Lo hará junto a Landarbaso Abesbatza. La orquesta también interpretará "La alborada del gracioso" de Ravel en Barcelona y la Orquesta Sinfónica de Barcelona hará lo propio en Euskadi con el "Bolèro".

Como homenaje en el 200 aniversario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga el conjunto sinfónico vasco interpretará la obertura de "Los esclavos felices".

En la temporada sonarán también y en diferentes momentos piezas Pablo Sorozábal, Carmelo Bernaola y Félix Ibarrondo que estrena su última obra "Guernica". Además la orquesta acometerá la primera grabación de su obra de mayor dimensión, "Akelarre'", de Pascual Aldave.

También es destacada la presencia de intérpretes vascas. Siete de los doce programas sinfónicos llevarán voz y una gran parte son mujeres vascas como Miren Urbieta-Vega, Sofía Esparza, Elena Sancho Pereg y Marifé Nogales. La temporada también contará con la pianista Marta Zabaleta.

"la primera vez"

Será "la primera vez" que Euskadiko Orkestra interprete algunas piezas. "Herminie" de Berlioz, que protagonizará Miren Urbieta-Vega, "Never Give Up" de Fazil Say que escribió para la chelista Camille Thomas como respuesta a los ataques terroristas de París y Estambul. También son novedades la "Sinfonía nº4'"de Franz Schmidt, las "Variaciones sinfónicas" de César Franck a cargo de la pianista Marta Zabaleta, o la partitura "Ich habe genug" de Johann Sebastian Bach o "Guernica'" , la última obra escrita de Félix Ibarrondo.

"repertorio clásico"

Los programas también incluyen clásicos del repertorio sinfónico. Entre las grandes obras figuran las cuartas sinfonías de Bruckner y Brahms, el concierto para piano número 3 de Rachmaninov, que tocará el pianista ruso Nikolai Luganski, el concierto para violín de Tchaikovsky, a cargo de la artista coreana Bomsori, o "Noche de Walpurgis", de Mendelssohn con el Orfeón Donostiarra.

La venta de abonos se abrirá el próximo 1 de julio y las entradas sueltas podrán comprarse a partir del 1 de septiembre.