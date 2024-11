Una visita al centro Hariberria de atención a víctimas de violencia sexual en San Sebastián: "El hecho de que vengan ya supone un gran paso"

4.276 mujeres han denunciado violencia machista en Euskadi, entre enero y septiembre de 2024. Una cifra que ha crecido un 7,97% respecto al mismo periodo de 2023, siendo Gipuzkoa el territorio donde más han crecido este tipo de delitos, un 15,7%. Además en Euskadi han crecido un 16% los delitos contra la libertad sexual. La Diputación de Gipuzkoa acaba de abrir en la calle Nueva 10 de San Sebastián el primero de los tres centros de atención a víctimas de violencia sexual que estará operativo las 24 horas del día.

"Acogedor". Así se ha diseñado el local Hariberria. Con estancias abiertas, decoradas en tonos pastel, diseñadas para que las víctimas de violencia sexual puedan estar cómodas cuando acuden a este servicio. Iker Usón es Jefe del Servicio de la Diputación de Gipuzkoa en los temas relacionados con la violencia machista y nos cuenta en Cope Euskadi que "el hecho de que vengan ya es un gran paso". Cuando ellas entran por la puerta "suele tener una necesidad de información pero también un espacio en el que desahogarse sobre lo ocurrido, tanto si ha sido hace poco como en el pasado".

Nos cuenta Iker Usón que estos centros buscan que la atención sea "respetuosa y desculpabilizadora". Asegura que esto es muy importante porque "con la violencia machista se culpa a la mujer y con la violencia sexual especialmente". A partir de ahí las profesionales le acompañan, "a donde quiera ir ella y le facilitan las decisiones que quiera tomar, si quiere denunciar o no y qué tipo de apoyos necesita".

equipo de 6 profesionales

Seis profesionales se "complementan" ahora mismo para ofrecer la mejor atención posible en Hariberria. Hay psicólogas, educadoras sociales y una abogada. Pueden trabajar aquí directamente, tanto con cita o sin cita y también "in situ" cuando la mujer reclame ser atendida en otro lugar en el que están.

"No todos los casos son iguales", explica Iker Usón. "No es lo mismo una mujer que viene, de 60 años, víctima de una agresión que ocurrió cuando ella era menor en el colegio y que tendrá un camino muy diferente al de una chica de 17 años, que ha sido agredida en fiestas y que ha sufrido un impacto muy fuerte tanto ella como, por ejemplo, sus padres", a los que también se les puede prestar ayuda profesional en el centro.

recuperación

Las mujeres víctimas de la violencia sexual pueden recuperarse. "El mensaje tiene que ser positivo pero también realista", subraya Iker Usón y añade que "no son iguales todas las agresiones, ni cómo se viven, ni la situación personal de cada una de ellas". La ayuda a las víctimas de violencia sexual se dirige a "recuperar su libertad, que lo que les ocurrió no les incapacite pero la sociedad tiene que saber que lo que les ha ocurrido les deja una cicatriz".

Lo que puede favorecer que el proceso de recuperación sea más rápido es que "tanto los entornos, como los medios de comunicación como la sociedad le transmitamos el mensaje de que lo que le ha ocurrido está mal, que le apoyamos y que queremos acabar con esto", asegura Iker.

ane y arantxa, "excusas no"

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Ane y Arantxa, alumnas del Instituto Usandizaga de San Sebastián

"Excusas no" es el lema elegido de la campaña que cada 25N realiza el Ayuntamiento de San Sebastián junto a alumnos del Instituto Usandizaga. Ane y Arantxa son dos alumnas de diseño gráfico que nos cuentan en Cope Euskadi que la campaña ha querido este año poner el acento en "los comentarios machistas y formas de violencia machista que se banalizan como broma, como excusa". Alertan además de que muchos "no se ven y quedan tapados en el mundo digital" y por ello quieren concienciar a la gente, "porque están a nuestro alrededor, constantemente".

"El tema del control, el verte el móvil, el decirte que no vayas con determinadas amigas y lo que puede venir detrás de ello", asegura Arantxa que son situaciones que "tenemos normalizadas pero que te das cuenta que no tienen que ser así".

Arantxa y Ane subrayan que hay que "inculcar" a los chicos estos mensajes. "Ellos son conscientes y hay que, no guiar pero sí ayudar a que los hombres no piensen que no son parte de este problema porque lo son completamente", aseguran.