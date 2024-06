El Tolosandblues celebra veinte años con grandes estrellas

Arranca la cuenta atrás para disfrutar del mejor blues en Gipuzkoa. Ya son veinte años del festival que ha convertido a Tolosa en referente de este género. Y no es para menos. Dos décadas después, la villa se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes del blues internacional gracias al Tolosandblues. Un evento que este año está de celebración, por lo que va a dar el pistoletazo de salida a la mejor música con un cartel de lujo. Desde este jueves y hasta el domingo se vuelven a reunir grandes voces del mundo en su vigésima edición. "A mí me dicen hace veinte años que duraría tanto y no lo hubiese creído y más por el nivel de las bandas que hemos tenido", asegura Iñigo Martín, organizador del evento.





Sin duda, artistas de lujo que van a brillar sobre los diferentes escenarios que ha montado el consistorio donostiarra para que ningún barrio se quede sin escuchar buena música. "Tenemos los típicos nervios, pero estamos muy contentos de celebrar veinte años del Tolosandblues", cuenta.

Programa

27 de junio a las 20.00 horas en Euskal Herria Plaza, la banda donostiarra Noa & The Hell Drinkers iniciará cuatro días de música.

iniciará cuatro días de música. 28 de junio a las 19.00 horas en Gipuzkoa Plaza, el día arrancará con Martín Burguez , que presentará canciones originales con fuertes influencias de los grupos de los años 40 y 50.

, que presentará canciones originales con fuertes influencias de los grupos de los años 40 y 50. 28 de junio a las 23.00, en Txurreria, Txell Sust Band .

. 29 de junio a las 19.30 en la Plaza Berria los catalanes JP Cumellas & M. Talavera Band se subirán al escenario con muy buen ritmo.

se subirán al escenario con muy buen ritmo. 29 de junio a las 23.00 horas en la Euskal Herria Plaza actuará Billy Branch , el plato fuerte de esta edición, nominado tres veces a los Grammy y ganador de un Premio Emmy, y también del Premio Addy. Además, actualmente es presidente del Grammy Blues Comittee.

, el plato fuerte de esta edición, nominado tres veces a los Grammy y ganador de un Premio Emmy, y también del Premio Addy. Además, actualmente es presidente del Grammy Blues Comittee. 30 de junio a las 18:30 en Zerkausia, el guitarrista tolosarra Ander Zubillara , que ha formado parte de muchos grupos de Euskal Herria como Governos, XabiSolano, Izaro, Huntza, Postal Kolekzionistak, Txaston Dixieband, Mikel Moreno e Iker Lauroba se centrará en su estilo Fingerstyle y combinará Blues, Country y Rock.

, que ha formado parte de muchos grupos de Euskal Herria como Governos, XabiSolano, Izaro, Huntza, Postal Kolekzionistak, Txaston Dixieband, Mikel Moreno e Iker Lauroba se centrará en su estilo Fingerstyle y combinará Blues, Country y Rock. 30 de junio a las 20.00 horas Nico Wayne pondrá el broche final al espectáculo del blues, aunque antes actuará el sexteto femenino Indigo Blues.