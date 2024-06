Ibai Aizpuru, campeón mundial de rebobinado de casete: "Yo me quedé en el siglo XX"

El guipuzcoano Ibai Aizpuru, de 43 años, ha sido el flamante ganador del segundo Campeonato Mundial de Rebobinado de Cintas de Casete con boli bic, entre medio centenar de aspirantes, celebrado recientemente en la casa de cultura de Egia en San Sebastián. No es la primera vez que se celebra un torneo de estas características. Córdoba fue escenario de otro campeonato mundial y Ciudad Real de un torneo nacional.

Un torneo que busca "entretener" porque no tiene ningún reconocimiento internacional pero aun así Ibai Aizpuru recalca en Cope Euskadi que es "campeón mundial" de rebobinado de casete, a lo que le da "la importancia justa" para que, según comenta entre risas, "no se le suba a la cabeza".

En esta ocasión el reto era rebobinar un casete de 60 minutos en el menor tiempo posible e Ibai lo logró en 2 minutos 21 segundos. En Cope Euskadi nos cuenta que fue "a la segunda intentona, tras cambiar de técnica", y que la victoria le ha sorprendido ya que "no sabía cuánto tiempo llevaba" cuando terminó de rebobinar la cinta.

Ibai nos cuenta que entre los aspirantes, "los más jóvenes no conocían ni lo que era un casete". Nada que ver con él que tiene una colección de casetes que tiene desde los 15 a los 25 años y que ha ampliado no hace tanto ya que todavía hay alguna tienda donde vende música en este formato y de hecho compró un casete nuevo hace 2 años. También explica que tiene dos radio cassetes en casa donde puede escuchar las cintas de música.

Ibai reconoce que él "se quedó en el siglo XX". Tiene móvil para llamar pero no smartphone. Una especie de "zapatófono" según lo define. No quiso dar ese paso al smartphone aunque "no está tan aislado del mundo" porque se conecta a internet a través de un ordenador que tiene en casa donde manda y recibe mails y mensajes de watsapp.