Leticia Hernández, parada por elección: "Los políticos son un reflejo de la sociedad que tenemos"

Tres días restan de mítines electorales y lo cierto es que el empleo ha pasado de puntillas por la campaña.

Es cierto que la tasa de desempleo de Euskadi es la más baja de España aunque tiene el porcentaje más alto de parados de larga duración. El último dato, el de marzo, arroja 111.471 personas en Lanbide, una cifra que apenas supone el 7% de la población activa. Pero el desempleo de larga duración afecta a más del 49% de los parados, por lo que unos 54.400 acumulan más de un año en esa situación.

No es el caso de Leticia Hernández, donostiarra de 32 años y desempleada por "elección" desde el pasado mes de octubre.

Tiene Formación Profesional de Edificación de Obra Civil, Magisterio de Primaria y un máster en dirección de hotel. Estaba trabajando en la hostelería en la capital guipuzcoana, pero las condiciones no eran las mejores y tampoco ayudaba el ambiente con unos clientes , dice, cada vez más irascibles.





"Sirviente" en la hostelería

"Quería cambiar de profesión y salir de la hostelería, no es nada fácil. Las condiciones no son las mejores y en general la sociedad no está muy contenta y se nota tanto en los empelados como en los clientes, que a veces te ven como un sirviente", explica Leticia.

Así que decidió engrosar las listas de Lanbide para buscar empleo en otro sector. Todavía no sabe valorar por experiencia propia si el Servicio Vasco de Empelo funciona, aunque sí conoce casos de personas que han hecho "cursos de formación" sobre la que luego han encontrado trabajo.

Respecto a la labor de los políticos, está desconectada de su gestión, pero rehúye de la crítica fácil y considera que los cambios han de ser sociales: "los tenemos que hacer cada uno".

Del próximo lehendakari espera que "no haga promesas que no pueda cumplir".