"ETA ha ganado, esta es la realidad": Daniel Portero, víctima de ETA, reacciona a los votos de EH Bildu

Daniel Portero, víctima de ETA y presidente de Dignidad y Justicia, entraba en directo en TRECE después de escuchar el cántico “Jo Ta Ke irabazi arte" ("Dale duro hasta vencer") en el discurso de Otegi tras el escrutinio: “Es duro. Aunque haya ganado el PNV, los votos que ha sacado Bildu son para preocuparse mucho, porque ETA ha ganado, esta es la realidad. Parece que la gente en el País Vasco se han olvidado de la sangre que han derramado sus antecesores. Es triste escuchar este tipo de gritos, Jo Ta Ke irabazi arte, que es la frase que utilizaba ETA cada vez que asesinaba a alguien”.





"No perderé las ganas de seguir trabajando por conseguir esa justicia"



Daniel es hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000. A pesar de la situación política en la que se encuentra el País Vasco, Daniel Portero continúa con su lucha hacia la justicia para las víctimas: "Yo creo que tenemos que seguir con la firmeza que pocos estamos llevando. Creo que en el momento en que empiecen a procesarse a los jefes de ETA, la cosa va a cambiar porque Bildu va a querer apretar al PSOE y eso les va a poner sobre las cuerdas. La justicia demostrará lo que son, y no van a blanquear para nada. Vamos en buen camino, pero necesitamos ser constantes y no perder las ganas de seguir trabajando por conseguir esa justicia. Esto me alienta a seguir trabajando duramente por todos aquellos que no han tenido justicia".





“No entiendo cómo pueden votar a Bildu, que es heredero de los que mataron a nuestros familiares”, afirma incrédulo sobre la elección de una parte de la sociedad vasca que cada vez es mayor. “Para mí no son unas elecciones justas porque hay 200.000 personas que no han podido votar. Cuando el PP gobierne, una de las cosas que tienen que hacer es facilitar que las personas que fueron expulsadas del País Vasco puedan volver a votar. Fueros forzados a salir para que no se les matara. Yo entiendo que estas elecciones, desde hace muchos años, no son justas”, sentencia.

El PNV empata a escaños con Bildu

El PNV ha sido el ganador de las elecciones al Parlamento Vasco, aunque ha logrado los mismos 27 escaños que EH Bildu.Como tercera fuerza se consolida el PSE, con 12 escaños, seguida del PP, con 7, y Sumar y Vox que logran cada uno 1 escaño.Fuera delParlamento Vasco queda Elkarrekin Podemos que en la pasada legislatura tenía 6 parlamentarios.