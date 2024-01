Unai Simón: "El derbi no es uno más, pero tampoco el partido de nuestras vidas"

Unai Simón, portero del Athletic, admite que el derbi de este sábado ante la Real Sociedad en San Mamés "no es un partido más" debido a la carga de rivalidad que tienen estos enfrentamientos, pero tampoco cree que "sea el partido de nuestras vidas ni el más importante de la temporada"; declaraciones que has podido escuchar en Mediodía Cope en Euskadi



"No podemos decir que es un partido más. Es un partido con historia y con rivalidad, pero tampoco el partido de nuestras vidas o el más importante de la temporada", dijo en rueda de prensa en Lezama el meta internacional, para quien el encuentro, sobre todo, "es una oportunidad maravillosa para abrir una brecha con los equipos que nos siguen, que ahora es la Real".

Oportunidad para abrir brecha

En ese sentido, Simón reparó en la oportunidad del Athletic, cuarto en la tabla por mejor diferencial de goles que el Atlético de Madrid, para ampliar a nueve los puntos de ventaja sobre el conjunto donostiarra, que es sexto, en el que será el primer choque de la segunda vuelta.

Simón, no obstante, reparó en la dificultad de imponerse a un rival que "tiene grandes jugadores y un gran entrenador" y que en los últimos años, desde que él ha llegado a Primera División, "siempre han sido mejores que nosotros o han quedado por delante".

Favoritismos

A pesar de ello, y del 3-0 de la primera vuelta en el Reale Arena, no quiere tomarse el derbi con ánimo de revancha. "No me siento identificado de esa manera jugando a fútbol, con ánimo de revancha. Tener resentimiento mucha veces te nubla", avisó.

Al respecto, subrayó de la importancia de seguir "el plan de partido" que marque Ernesto Valverde. "Tenemos una idea de lo que queremos hacer, del plan de Ernesto, pero esas cosas no se dicen aquí, no sea que las escuche Imanol (Alguacil, en entrenador de la Real)".



Lo que sí admite Simón es el buen momento de su equipo, que encadena cuatro victorias seguidas, doce partidos sin perder, sigue vivo en la Copa del Rey y se ha aupado a los puestos de Liga de Campeones. Lo que en Bilbao "ha desatado mucha ilusión y mucha euforia", en su opinión.

Buen momento de forma

Para el meta alavés, esos buenos resultados y también "buenas sensaciones" que tienen se debe a que están siendo "eficaces en las dos áreas". "Pero ni ahora somos tan buenos ni antes tan malos", dijo, tratando de frenar la euforia y recordando que "aún queda mucho" por delante esta temporada.



Unai Simón, por otro lado, volvió a reiterar su intención de seguir el Athletic al término de su contrato actual en 2025, pero adelantó que "no es algo que urja" y que hay "otros jugadores que tienen prioridad" porque terminan en este año 2024."El Athletic sabe que me quiero quedar, yo sé que el Athletic quiere que me quede y llegaremos a una decisión rápida", adelantó, un tanto cansado de las continuas preguntas sobre su futuro

Vídeo

