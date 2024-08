Nico jugará en Montjuic... de rojiblanco

Después de casi tres meses de acoso mediático e institucional por parte del FC Barcelona y de su entorno propagandístico, finalmente Nico Williams jugará en el Olimpic Lluis Companys. No lo hará, sin embargo, vestido de azulgrana como algunos en can Barça anhelaban y daban por seguro. Nico defenderá la camiseta del Athletic, poniendo de manifiesto su compromiso con el club que le ha ayudado a llegar a la élite y a convertirse en una referencia internacional.

Es indudable que la presencia del menor de los Williams en la expedición rojiblanca aporta picante y una importante dosis de morbo a este clásico de LaLiga. Ernesto Valverde no espera un ambiente especialmente caliente ni hostil para con su equipo y considera que todo el ruido soportado durante estas últimas semanas no afectará a Nico. “Le veo muy bien y entrenando con total garantías. No preveo ningún problema en ese sentido”, asegura Txingurri.

Vuelven De Marcos y Agirrezabala

El preparador del Athletic ha convocado a 23 futbolistas para afrontar este partido ante el FC Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de liga. Una lista en la que destaca la presencia de Agirrezabala y De Marcos, que se perdieron el estreno ante el Getafe. El guardameta está recuperado ya de la triple fractura en la zona lumbar, que sufrió en el inicio de la pretemporada. Queda por ver si Txingurri le alinea de inicio o mantiene a Padilla en la portería tras su buen debut en la élite. De Marcos, por su parte, arrastraba molestias en el pubis.

La otra cara de la moneda es Álvaro Djaló. El delantero madrileño ha completado ya un par de entrenamientos con el grupo, pero Valverde no quiere forzar su reaparición. Djaló se produjo una lesión muscular en el partido amistoso contra el Aston Villa. Tampoco viajará a Barcelona Paredes, que no pudo completar el choque ante el Getafe, debido a molestias en el sóleo de la pierna derecha. La nómina de bajas la completan Ruiz de Galarreta y Unai Simón.

Valverde: He jugado muchos partidos en Montjuic yte garantizo que no es el campo más caliente del mundo. Será un partido normal en el que la gente animará a su equipo y habrá muchos turistas. No espero nada especial

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pésimas estadísticas

En su día, Joaquín Caparrós acuñó el término de “visita al dentista” para describir lo duro que resulta jugar contra los “grandes” a domicilio. Y los números dan la razón al utrerano, sobre todo, cuando se trata de las visitas ligueras del Athletic al FC Barcelona. Los bilbaínos llevan más de dos décadas sin ganar en el feudo culé. En concreto, desde el 24 de noviembre de 2001, cuando el equipo dirigido por Jupp Heynckes se impuso con goles de Urzaiz y Ezquerro (1-2). Desde entonces han llegado diecinueve derrotas y tres empates, con cincuenta y seis goles encajados y solo once anotados.

Posible alineación

Al margen de la duda en la portería y de la titularidad de Nico Williams no se esperan demasiadas novedades en el once del Athletic. Así las cosas, Valverde podría jugar de inicio con: Agirrezabala – Gorosabel, Vivian, Yeray y Yuri – Prados, Vesga y Sancet – I. Williams, Nico W. y Guruzeta. El partido será arbitrado por el extremeño Gil Manzano, que estará auxiliado desde el VAR por Pizarro Gómez.