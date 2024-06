La muñeca de Unai Simón

Unai Simón, portero del Athletic Club ha desvelado que está jugando con una dolencia en la muñeca la Eurocopa 2024, que le obligará a pasar por el quirófano cuando acabe la participación de España en la competición y que, por tanto, arrancará más tarde con su club el próximo curso.

Operación

"Me operaré después de terminar la Eurocopa, el tiempo de baja habría que hablarlo con el especialista que me opere", desveló en rueda de prensa en la concentración de la selección española en Donaueschingen.

??? Unai Simón, portero internacional: "Estoy en uno de los momentos más maduros de mi carrera porque de eso se trata, de seguir aprendiendo con los años".



"Este año estoy viendo la mejor versión de mí y espero seguir creciendo en este sentido".





Lesión

"Es algo que no le he querido dar importancia hasta que no termine la Eurocopa porque no me impide jugar, como se ha demostrado a lo largo de la temporada, ni me ha preocupado. Ojalá que sea el 15 de julio cuando tenga que hablar de ello, pero hasta ese momento estoy pensando en la selección", manifestó.

Fechas

Unai Simón no quiso dar detalles del momento en el que se dañó la muñeca, fuera de los terrenos de juego, ni hablar más de nada que le pueda descentrar del duelo del próximo jueves ante Italia.

??? Unai Simón: "Va a ser un partido muy complicado tanto para nosotros como para ellos. Todos conocemos la rivalidad que hay entre España e Italia y sabemos que será un partido duro y bonito".



"Los partidos siempre son intensos, físicos e igualados".





Tema zanjado

"El tema de la muñeca ya he respondido y he dicho que me operaré", dijo tajante al ser preguntado por segunda vez. "No quiero hablar de la muñeca porque no me genera ningún problema para competir y, cuando termine la Eurocopa, se hablará con más calma"