La mano que nadie entiende aleja al Athletic Club de la Champions League

El jugador del Athletic Club Oihan Sancet dijo, al respecto del penalti por mano de Yuri Berchiche en el descuento que transformó Dani Parejo para dar el empate final al Villarreal en San Mamés, que no entiende "nada", ya que asegura en "las charlas" que les "dan los árbitros" les "dicen que eso no es penalti".





Nadie lo entiende

"Sinceramente, no entiendo nada, todos los años nos dan charlas el Comité de Árbitros y nos dicen que de rebote no es penalti. Y encima no iba ni a puerta. Sinceramente, no entiendo nada, habrá que respetar decisión del árbitro, pero no entiendo nada", dijo el centrocampista internacional al final del partido a los micrófonos de Movistar +.En Tiempo de Juego Pedro Martín hablaba de los errores arbitrales.

El mejor del partido

Sancet, MVP del encuentro, lamentó haber perdido dos puntos en el descuento después de haber "hecho gran partido". "Habíamos hecho un gran esfuerzo, se nos va en última jugada de partido y se nos va en una decisión que no se entiende", se quejó.

El duelo

Sobre el partido, comentó que su equipo al final fue "a guardar el resultado porque ellos han apretado y han llevado a esa jugada del penalti".

Puntos perdidos

A pesar de los dos puntos perdidos, que le dejan a cuatro de la Liga de Campeones, Sancet se mostró dispuesto a continuar en esa pelea. "Sí, por supuesto que vamos a seguir peleando por estar lo más arriba posible y ojalá podamos entrar en Champions", deseó.