Jon Rahm encara el Masters con una nueva calma: "Siento cierta tranquilidad"

Jon Rahm afronta el Masters de Augusta con "cierta tranquilidad", una sensación que, según ha asegurado, no tenía antes de proclamarse campeón en 2023. El golfista vasco ha señalado que la clave para aspirar a la victoria será "saber cuándo ser agresivo y cuándo no".

Saber cuándo ser agresivo y cuándo no" Jon Rahm

Tensión con el circuito europeo

En la rueda de prensa previa al Masters de Augusta, Rahm también ha rebajado la tensión con el DP World Tour. "Seguimos conversando con el DP World Tour e intentando encontrar la solución que mejor funcione. No me parecía que recurrir a la vía legal y acudir a los tribunales fuera beneficioso para nadie", ha afirmado el deportista.

He añadido que tiene "fe en que nosotros y el DP World Tour vamos a encontrar una buena solución".

No me parecía que recurrir a la vía legal y acudir a los tribunales fuera beneficioso para nadie" Jon Rahm

Estas palabras llegan semanas después de que retirara la apelación presentada ante el DP World Tour en 2024 tras su fichaje por el LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí. La apelación era a cuenta de las sanciones económicas impuestas por no jugar torneos del circuito europeo que coincidían con los de la liga saudí.

El golfista vasco se ha mostrado optimista sobre su participación en el Abierto de España de este año y ha comentado que no cree que "haya amenaza de eso", tras asegurar en marzo que está dispuesto a pagar las multas si el circuito europeo le exige jugar cuatro torneos y no seis.

Centrado en la chaqueta verde

Sin embargo, una vez en Augusta (Georgia), donde este jueves comienza el primer 'major' de la temporada, Rahm ha indicado que es momento de centrarse en el campo. "No creo que esta sea la semana para estar hablando de esto, con lo importante que es para el golf en general y para todos nosotros", ha expuesto.

Ha explicado que para tener opciones de victoria hay que arriesgar: "Para darte ciertas opciones hay que jugártela en algunos golpes. Es lo que hay y es parte del Masters". Además, ha destacado la buena pretemporada que tuvo en invierno, en la que corrigió "algunos malos hábitos" que arrastraba incluso cuando ganó el Masters hace tres años.

EFE Jon Rahm durante su participación en la tercera jornada del Abierto de España de golf.

Este será su décimo Masters, al que acude como uno de los claros favoritos al título, no solo por vestir la chaqueta verde en 2023 y por su condición de ex número uno del mundo, sino por llegar en su mejor estado de forma en más de dos años.