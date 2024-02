Guruzeta: "Mi objetivo siempre ha sido estar en el Athletic"

El delantero Gorka Guruzeta considera que el Athletic Club no debe "quitar el foco del Betis", equipo al que se medirá en choque liguero en el Benito Vilamarín, cuatro días antes del partido de vuelta de la semifinal de Copa de Rey ante el Atlético de Madrid en San Mamés.

Centrando objetivos

Guru admite que el conjunto bilbaíno "sí" se encuentra ante la semana más importante de la temporada, ya que tras el Atlético visita también 'La Catedral' el FC Barcelona.

Clasificación

"Tenemos que dar un mordisco en la clasificación (liguera)y luego tenemos una gran oportunidad de llegar a una nueva final", apuntó, subrayando la importancia de "pensar en ganar día a día" porque en los últimos años el Athletic recibió "en el último día el mazazo" de no clasificarse para competición europea "y es muy duro".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sevilla

Sobre el partido contra el Betis, Guruzeta admite que el choque de Conference League en Zagreb puede hacer que el Betis llegue más cansado al partido del domingo, aunque cree que es algo propio del calendario. "Cuanto más cansados vengan es un punto más a favor, pero nosotros también hemos tenido Copa hace dos semanas y luego hemos tenido que afrontar los partidos igual que lo van a hacer ellos", recordó.

Renovación

Ya respecto a su renovación, aseguró que "la negociación ha sido muy sencilla", que "la cosa ha ido bien desde el primer momento" y que ni ha "mirado otras cosas" porque su "prioridad era seguir aquí", en el Athletic, con el que ya se había ganado una renovación de un año con anterioridad por partidos jugados.

Goles

Con 10 goles conseguidos, 9 en Liga, no quiere marcarse una cifra concreta para el final de la temporada. "No me marco nunca ninguna. Llevo una cifra buena, quedan muchos partidos y cuantos más goles vengan, mejor".

Apodo

'Gurugol', por último, desveló que cada vez le llama más gente 'Benzema', el apodo que le han puesto en el vestuario, en todo jocoso, por el rendimiento que está ofreciendo. "Sí, la broma se ha hecho muy grande y ya me llama mucha gente así", reconoció

La semifinal de COPA en COPE MÁS BILBAO

COPE MÁS BILBAO (95.1 FM) retransmitirá en directo los dos partidos de la semifinal de Copa que el Athletic jugará contra el Atlético de Madrid. La ida se resolvió con la victoria del Athletic en el Metropolitano y la vuelta se disputará en San Mamés. Lo podrás escuchar desde las 21:00?h en el 95.1 FM.

La narración correrá a cargo de José Ángel Peña, y Álvaro Rubio. A ellos se unirán en los comentarios el exjugador del Athletic, Óscar Vales y el ex ciclista David Etxeberria.

Patrocinios especiales

Neumáticos Ruenor

Camping La Ballena Alegre-Costa Brava

Clínica dental Daniel Molina

Bacalao Gregorio Martín

Estación de Servicio Ajarte Arrigorriaga

Clínica podológica Báez y Moral

Bodegas Anza-González Byass

Miel Valdexalima

Conservas Marnal y Pimientos la huerta de Tricio

Andamios Karpa

Materiales de construcción Buenavista Santurtzi

Fibratek, instalaciones eléctricas

Restaurante El rincón del vino, Ezcaray

Dormítenla Colchones

Camping Neptuno (Pals-Girona-)

Hotel María Manuela en Benia de Onís

Asador El Abra en Portugalete