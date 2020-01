Los 7 pecados de Willy

Han sido unos días tensos para la comunidad realtzale. Su maximo goleador ha negociado a espaldas del club su fichaje por el Tottenham inglés. Cuando la entidad donostiarra accedió a negociar, inició un plan de rebeldía que fracasó estrepitosamente. Estos son los siete pecados que comentió el 9 de la Real.

Todo para él

Cuando un futbolista apreciado por la afición txuri urdin pretende abandonar la entidad, lo primero que debe hacer es reivindicar un reparo económico para el club. Los 15 millones ofrecidos por el Tottenham son una falta de respeto para uno de los 9 campeones de Liga.

¿Cachondeo en Ondarreta?

El jugdor lo ha negado en el vestuario, pero la afición sospecha que la fotografía que colgó desde Ondarreta el pasado 14 de enero, vistiendo una sudadera con la palabra “London” y el mensaje “Agradecido”, se corresponde con el día en que recibió la oferta personal del Tottenham.

Saltó del barco en plena batalla

Horas antes de la eliminatoria de Copa a partido único y ante el Espanyol soliticó ser desconvocado después de que, como informó Mauri Idiakez en Deportes COPE Gipuzkoa, no respondiera ni a la llamada de Imanol Alguacil. El club tuvo que citar de urgencia al delantero del filial Julen Lobete.

No estuvo presente en el Reale Arena

Ya ocurrió con Theo Hernández... Willian José sabe que, ya no porque lo ordene el régimen interno del club, sino por respeto a sus compañeros, debe asistir al partido que se dispute en el coliseum txuri urdin. Seguramente siguiendo indicaciones de su grupo de representación, cometió otro gran error: ver el partido desde su casa.

Le salió el tiro por la culata

Mal asesorado todo se le fue torciendo poco a poco. Los Spurs no volvieron a comunicarse con al Real y sus compañeros cumplieron con su trabajo de manera sobresaliente. Especialmente Isak, su competidor directo, que marcó en los dos partidos.

Enfadó a Imanol Alguacil

Y no se cortó el técnico oriotarra al expresar su malestar en sala de prensa. Despues de golear al Espanyol comentó “lo bueno es que todos los que estábamos en la convocatoria lo teníamos claro. Muy orgulloso de pertenecer a este club”. Antes de jugar con el Mallorca dijo “seré yo el que decida si entra en la convocatoria”. Lo dejó fuera y tras golear también al Mallorca soltó “tenía claro que con Willian José no me la iba a jugar”.

Insultó a los periodistas

“Graba, graba... para luego decir mentiras... ¡Mentirosos!”. Su nerviosismo se evidencia en la sesión de trabajo posterior a la victoria en Copa. Falta al respeto grave a los profesionales que cubren diariamente la información del primer equipo en Zubieta.