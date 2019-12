Los accionistas del EIbar aprueban un superávit de 11,5 millones de euros

Eibar (Gipuzkoa) 12 dic (EFE).- La Sociedad Deportiva Eibar celebró este jueves su Junta General de Accionistas, en la que presentó unos presupuestos y números que arrojan un superávit de 11,5 millones de euros, logrados en gran parte por las ventas de Rubén Peña y Joan Jordán.

El accionariado ha aprobado el que es el mayor presupuesto de la historia del club, que llega a casi los 54 millones de euros.

En el punto de “ruegos y preguntas”, un único accionista habló de la actual situación deportiva del equipo, cerca del descenso, a lo que el Director Deportivo, Fran Garagarza, respondió diciendo que “Inui es el único” que el Eibar ha fichado “de Primera División”.

Garagarza cree que “es pronto para hacer un balance sobre los jugadores recién llegados”, y ha recordado que “Rubén Peña llevaba menos minutos que Tejero a estas alturas”.

La Junta se desarrolló sin sobresaltos y, pese a esperarse más preguntas sobre la Ciudad Deportiva y las obras de Ipurua, sobresalió el apoyo a los actuales responsables por encima de cualquier posible crítica.

La presidenta Amaia Gorostiza cerró el acto asegurando que el Eibar debe ser “único” y que no debe haber “fisuras en al barco”, para que no entre el “agua por donde no debe”