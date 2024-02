Imanol zanja la polémica con Traoré y aclara que Oyarzabal y Tierney no viajarán a Mallorca

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, compareció ante los medios para abordar asuntos importantes antes del enfrentamiento de Liga contra el Mallorca. En un encuentro marcado por la ausencia de Oyarzabal y Tierney debido a molestias físicas, Alguacil reveló que Oyarzabal continúa lidiando con dolores persistentes, pese a que las pruebas médicas no detectaron lesiones. Esta situación preocupa al cuerpo técnico, ya que la falta de participación en los entrenamientos podría afectar su forma física a largo plazo.

"Desafortunadamente, Mikel sigue sintiendo molestias que le impiden entrenar con normalidad. Aunque los exámenes médicos no muestran lesiones significativas, es una preocupación para nosotros, ya que su ausencia en los entrenamientos puede afectar su estado físico", expresó Alguacil sobre la situación de Oyarzabal.

Zanjada la polémica con Traoré

Sin embargo, el punto focal de la conferencia fue la aclaración sobre su reciente comentario público sobre Hamari Traoré. Alguacil dejó claro que su mensaje no estaba dirigido únicamente al jugador, sino al equipo en su conjunto. Reconoció la importancia de Traoré para el equipo y su adaptación excepcional desde su llegada.

?? Imanol Alguacil zanja la polémica con Traoré



?? «El mensaje no es para Hamari, es para el equipo»



????‍?? «Con Hamari no hay ningún problema, él sabe que para mí es importantísimo»



?? «Tenemos la gran suerte de haber hecho un fichajazo»



?? #DeportesCOPEGipuzkoa@tjcopepic.twitter.com/LjSe9RIkdE — @DeportesCOPEGipuzkoa (@DCGipuzkoa) February 17, 2024









"El mensaje que lancé en París no era solo para Hamari, sino para toda la plantilla. Con él intenté empezar a ganar ya el partido de vuelta... Además, con Traoré estoy encantado, no tengo ningún problema con él. Le he hecho saber lo importantísimo que es para mí en charla individual, delante de todo el grupo y lo hago aquí ahora delante de vosotros. Hemos hecho un fichajazo que se ha adaptado a las mil maravillas. Estoy encantado", afirmó Alguacil, destacando la importancia de la comunicación directa y la confianza en el jugador.

Objetivo Mallorca

En relación al próximo desafío contra el Mallorca, Alguacil expresó su respeto hacia el equipo rival, subrayando su historial de enfrentamientos difíciles. Destacó la necesidad de sumar tres puntos para mantener viva la lucha por los puestos europeos. "El Mallorca es un rival duro, con ideas claras y siempre nos ha complicado las cosas. Será un partido difícil, pero estamos preparados para enfrentar el desafío y luchar por los tres puntos", comentó Alguacil sobre el próximo enfrentamiento.

?? Parte médico de Imanol



?? «Hamari tiene un poco inflamada la rodilla, pero nada serio»



?? «A Merino se le volvió a salir el hombro, dos días de molestias»



?? «Mikel (Oyarzabal) sigue con molestias, no puede hacer nada»



?? «Kitie (Tierney) todavía está muy lejos» pic.twitter.com/ZsvwNWllwt — @DeportesCOPEGipuzkoa (@DCGipuzkoa) February 17, 2024





El técnico también hizo hincapié en la importancia de la efectividad ofensiva, señalando que el equipo necesita capitalizar las oportunidades creadas para convertirlas en goles. Reconoció el esfuerzo del equipo en los entrenamientos, pero insistió en que la situación en los partidos es diferente y requiere una ejecución precisa.

"Tenemos que mejorar nuestra eficacia de cara al gol. Hemos creado muchas oportunidades en los últimos partidos, pero necesitamos ser más contundentes en el área rival. Es un trabajo en equipo y todos tenemos que contribuir para mejorar", enfatizó Alguacil sobre el aspecto ofensivo del equipo.

?? La Real no enlazaba 5 partidos sin marcar desde 1973



????‍?? Sin Oyarzabal no hay goles



???? Rendimiento decepcionante de André Silva y Umar Sadiq



?? #DeportesCOPEGipuzkoahttps://t.co/irJWVZwmRX — @DeportesCOPEGipuzkoa (@DCGipuzkoa) February 15, 2024





Confianza en el equipo

En última instancia, Alguacil concluyó la conferencia con un mensaje de confianza en el equipo y su capacidad para enfrentar los retos que se presenten, aunque admitió que aún es demasiado pronto para hablar de objetivos específicos para la temporada. "Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado el equipo hasta ahora. A pesar de los desafíos que enfrentamos, seguimos compitiendo al más alto nivel y eso es algo que me llena de confianza. Seguiremos trabajando duro y tomando los partidos uno a uno", concluyó Alguacil, demostrando su optimismo y determinación de cara al futuro.