Sergio Fernández: "El Alavés puede ir al fin del mundo con Luis García Plaza"

El director deportivo del Deportivo Alavés, Sergio Fernández, ha mostrado su total confianza en el técnico madrileño Luis García Plaza tras su renovación hasta el año 2026. Fernández ha asegurado que "podemos ir al fin del mundo con él" y ha destacado su capacidad para "estar, ser y formar parte" del club.

Un entrenador con ambición y estabilidad

En el acto de presentación de la renovación de García Plaza, Fernández ha elogiado al técnico por haber "cambiado la tendencia" del equipo y haberle "devuelto la ilusión". "No nos ha puesto techo", ha añadido cuando destacaba la capacidad de García Plaza para "transmitir estabilidad y confianza a la ambición que nosotros ya teníamos". "Ha sabido conjugar la ambición con la mesura", algo que ha sido clave para el éxito del equipo en las últimas dos temporadas.

Un proyecto a medio plazo

El director deportivo del Alavés ha mostrado su confianza en que García Plaza sea el líder del proyecto del club a medio plazo. "Creemos que, de su mano, podemos tener ese proyecto a medio plazo que deseamos", ha afirmado. Fernández ha señalado que lo que diferencia a García Plaza de sus predecesores en el banquillo es que él ha querido "estar, ser y formar parte" del Alavés. "A partir de ahí, todo es mucho más fácil", ha añadido.

Un mercado sin locuras

En cuanto al mercado de fichajes, Fernández ha descartado que el Alavés vaya a realizar grandes desembolsos. "No gastar siete u ocho millones en un futbolista, como sí hacen otros, no quiere decir que el club no sea ambicioso", ha explicado. Fernández ha asegurado que el club se centrará en "dotar al equipo de las mejores herramientas posibles" sin olvidar "quiénes somos" y que "la ambición está en querer ser mejores cada día, no en el dinero".

Futuro de los tres cedidos

El director deportivo del Alavés ha puesto el foco en tres jugadores cedidos por el Real Madrid y el Atlético de Madrid: Rafa Marín, Samu Omorodion y Giuliano Simeone. "Pese a que hayan rendido a un nivel muy alto y las expectativas les coloquen en escenarios complicados, vamos a intentar que sigan con nosotros", ha concluido.