La tertulia de baloncesto Dobles Figuras de Deportes Cope Vitoria, tras muchos días sin basket en Vitoria-Gasteiz, se ha centrado en la noticia del recurso que piensa interponer Pierria Henry a la sanción de 4 años que le impuso la FIBA hace una semana. El asunto, bastante opaco, tiene varias preguntas aun sin responder. El jugador, después de 14 meses sin declaraciones, publicó en sus redes sociales una carta anunciando los pasos que iba a tomar tras la publicación de su inhabilitación:

«A mis amigos y familiares cercanos y lejanos, Me gustaría enviaros el más sincero agradecimiento por toda la paciencia, el amor y el apoyo que todos vosotros me habéis dado durante el último año. Aunque la FIBA ha llegado a una decisión, me gustaría que todos supierais que no estoy de acuerdo con ella y que seguiré luchando para demostrar mi inocencia, en este caso presentando un recurso. No tengo palabras para expresar lo mucho que he echado de menos el baloncesto, a mis aficionados y a mis compañeros de equipo durante este tiempo, pero quiero aseguraros que no me he rendido. Estoy deseando volver a veros a todos».

La tertulia también habla de las ventanas FIBA que han parado todas las competiciones y en las que se han producido varias sorpresas, especialmente en la selección española de Sergio Scariolo. El técnico dijo que sus jugadores estaban oxidados por los pocos minuitos que disputan en sus equipos cuando se ha publicado en redes una encuesta en la que se expone que los jugadores españoles sólo disputan el 20% de los minutos en ACB.

