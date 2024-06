Vitoria cambiará de paisaje por la alta letalidad del arbolado: "Hay especies que no sobrevivirán"

¿Qué pasa con los árboles en Vitoria? Muchos presentan mal aspecto y otros se pierden sin poder remediarlo. El Ayuntamiento quiere encontrar la causa y atajar un problema, que admite, sufre en los últimos años.

Tras comprobar que determinadas especies están presentando índices de mortalidad elevados y procesos de envejecimiento tan rápidos que imposibilitan su recuperación, el Consistorio ha encargado un estudio sobre la calidad del suelo. En COPE Euskadi hemos querido saber más y hemos hablado con el responsable del preocupante diagnóstico de los 1.200 ejemplares que tiene Vitoria.





Mucha cantidad de arcilla

Alejandro Ruiz, arborista de la Unidad de Paisaje Urbano del departamento de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, certifica que la green capital europea está menos verde. Se aprecia en muchos árboles un decaimiento sin posible tratamiento, hojas marchitas, pérdida de follaje y disminución del crecimiento, también una alta mortalidad.

Ante esta alerta el Ayuntamiento quiere estudiar qué suelo tiene la urbe. Según ha explicado Alejandro el suelo de VItoria presenta una gran cantidad de "arcilla" y esta se vuelve nociva cuando no llueve de forma regular como está ocurriendo con el cambio climático. Ya es un hecho, ha advertido, la condena de algunas especies a desaparecer.

"Hay especies que no van a superar el cambio climático, pero no solo aquí, en toda Esapña, en Francia, en Italia, en Estados Unidos... Se están empezando a probar especies más tolerantes a las sequías, y aquí en Vitoria hay muchas especies resistentes a eso afortunadamente, pero hay otras más clásicas de esta zona cimática que ya no funcionan bien, como los abedules, los chopos o los tilos", ha descrito.









Cuidado con las obras

Además del suelo y el calor, influyen en la peor salud de los árboles de Vitoria las plagas y en ocasiones las obras. Aunque en este último capítulo Alejandro ha señalado que se actúa cada vez con más cuidado, con un protocolo claro para los contratistas, "para que entiendan que hay debajo del pavimento y comunicarnos para evitar daños", y el empleo de máquinas especiales.

También ha indicado que se "están aplicando nuevos productos fortificantes" que ayudan a las ráices del árbol.

La alerta está dada y el estudio del suelo de 16 parques y jardines de Vitoria se espera para finales de año, pero la solución no va a ser una ni fácil.