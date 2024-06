Maca huyó de Georgia con sus dos hijas y en Vitoria encontró una familia: "No estás sola"

Maca tiene 45 años y es georgiana. Llegó a Vitoria hace 5 años con sus dos hijas, la pequeña apenas tenía 12 meses. Con mucha dificultad ha conseguido una casa de alquiler para la familia.

El siguiente reto para esta enfermera es encontrar trabajo en el sector sociosanitario, tras haber obtenido el Número de Identificación de Extranjero, el NIE, que le habilita para el empleo.

El camino se va allanando, pero el comienzo fue muy duro. No podría haber llegado hasta aquí sin la ayuda de Cáritas.





Ocupación rusa

¿Qué mueve a una madre a salir de su país con dos niñas de 1 y 3 años y cruzar todo un continente? Maca atravesó Europa movida por la "dura crisis económica" que vive Georgia y por la situación de "ocupación rusa" de parte del territorio desde hace más de 15 años.

Cuando Maca llegó a Vitoria como migrante irregular, con una mano delante y otra detrás, fue una compatriota quien que le habló de Cáritas.

A partir de ahí vió la luz, habla de la entidad diocesana como una "familia" que la sostuvo en los momentos más duros, con ayuda económica, física y emocional.





Vida más luminosa

"Siempre me dijeron (desde Cáritas) estamos aquí, no te preocupes, tú no estás sola. Estamos aquí todos, como tu familia. Estoy contenta, gracias a Dios nuestra vida es más luminosa y más fuerte", ha acertado a decir llena de emoción.

Maca tiene el certificado profesional de atención sociosanitaria y su esperanza es poder encontrar trabajo en este área, porque el arraigo por formación que le permitió Cáritas le da margen de un año para conseguir un contrato.





14 años de voluntaria

A personas como Maca ayudan voluntarios como Yolanda. Lleva 14 años en Cáritas al frente del curso de conversación estructurada en el que enseñan expresiones útiles, "el idioma de andar por la calle" y acompañan a las personas en "lo que necesitan", como realizar gestiones.

"Que muchas veces más que enseñarles nada nos enseñan ellos a nosotros. A mí me han enseñado a tener humildad y a mirar a los ojos a las personas", ha señalado Yolanda, quien pide más voluntarios porque la necesidad crece más rápido que la ayuda.