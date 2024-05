¿Tienes que pasar la ITV? Claves y consejos para poderla pasar con tu vehículo sin problema

Desde las empresas que realizan la Inspección Técnica de Vehículos, la conocida ITV alertan de la importancia que tiene este año de coger cita previa para la revisión del vehículo. En COPE Navarra hemos querido conocer también una serie de pautas y consejos para evitar llevarnos un susto y que podemos obtener "la pegatina" sin problemas.

En caso de no pasar la ITV se genera un problema con las vacaciones, ya que no puedes circular sin la autorización. Recalcan desde la ITV que "la mayoría de usuarios se desplazan por motivo de las vacaciones y es cuando más van a necesitar vehículo". Por lo que la cita previa y visitar antes tu ayer es aún más importante que durante el resto del año.

José Javier Iso ha entrevistado a Francisco Uri, responsable de ITV Revisión de Navarra, para conocer los consejos más importantes para no tener problemas para poder superar la revisión. La primera clave para preparar el coche es que "previo al paso por ITV acudan a sus talleres habituales de confianza para realizar una previa la ITV".

Con esa visita previa al taller lo que conseguimos es "asegurar que el resultado de la inspección va a ser favorable" y de esta manera "sabemos que no vamos a ir para atrás". Además, recuerdan que si la revisión no es favorable "se disponen de dos meses para solucionar el problema, pero si es verdad que no pueden circular" en caso de que sea grave, si es leve sí se puede. Recuerdan que si los problemas son graves "solo se puede desplazar para ir al taller".

Llegan vacaciones

Motivos para no pasar la ITV

Francisco Uri, de ITV, deja claro que hay dos motivos por los que más vehículos no obtienen el certificado. Son dos razones por las que más problemas se generan a la hora de lograr "la pegatina" para poder circular.

La primera razón es "con los sistemas de emisiones" y la segunda es con "el estado de los neumáticos, sumado a frenos". También podemos poner entre las razones los "problemas en el alumbrado de la señalización de los vehículos". Por todo ello vuelven a incidir en que es "bueno y no cuesta nada pasar el taller".