¿Somos capaces de disfrutar de las fiestas cuidando el medio ambiente y el entorno?

Las fiestas son unos de los momentos más celebrados en Navarra, a través de las cuales se manifiestan distintas cuestiones de diversa índole, desde tradiciones, a manifestaciones de sentimientos colectivos. Desde hace ya unas semanas, las fiestas se están celebrando en numerosos pueblos de Navarra, y dentro de unos días están los Sanfermines. También en esos momentos y en esos espacios es necesario actuar de acuerdo al medio ambiente y al entorno. Esto quiere decir, trabajar para que la fiesta genere la cantidad mínima de residuos posible y que estos sean recogidos de forma separada, para que puedan ser posteriormente reutilizados y reciclados. De todo ello vamos a hablar hoy con Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente.

La transición a una sociedad más sostenible, es decir, a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente y más justa socialmente, supone aceptar compromisos ambientales concretos, que se extiende en todos los campos de la actividad humana.

Para que unas fiestas puedan ser sostenibles hay que considerar tanto criterios sociales como criterios meramente ambientales y qué normativas se aplican. La apuesta por unas fiestas cada vez más masivas, además de riqueza para el sector servicios, también traen impactos ambientales, y más preocupante aún en la situación de emergencia climática en la que estamos.

Desde el punto de vista ambiental, uno de los efectos más importantes que se dan en las fiestas, es la imagen de encontrar residuos en los espacios en que está la fiesta, totalmente mezclados, y que por tanto no pueden ser recuperados y reciclados, y que después de ser recogidos por los servicios de limpieza irán al vertedero.

Por tanto, una primera cuestión es apelar a la responsabilidad de los diferentes sectores involucrados en la fiesta. Por una parte, la ciudadanía que tenemos que poner de nuestra parte y separar lo que producimos. Se trata de depositar los residuos en los diferentes contenedores (vidrio, papel y cartón, envases, materia orgánica…). Es decir, realizar la recogida selectiva de residuos, como lo tenemos que hacer en nuestras casas.

Pero también es necesario apelar a la responsabilidad ampliada del producto de envases, pieza fundamental, y, que, de acuerdo, a la legislación, debe pagar el coste de los envases abandonados.

Ayuntamiento y Mancomunidad



El Ayuntamiento y la Mancomunidad tienen el reto de poner los medios necesarios para que se cumpla la legislación vigente y la dotación de contenedores necesaria para que se pueda realizar la recogida separada de residuos, y su posterior recuperación y reciclaje.

Tampoco no nos olvidemos del sector servicios y más específicamente de los bares y restaurantes, porque son los que más residuos generan en fiestas. Es uno de los sectores que más provecho saca de la fiesta y debería ser de los más interesados en que estos efectos indeseados fueran a menos. No pueden escudarse en el agobio y la cantidad de gente, porque si es esa la escusa, debería de contratarse más personal.

Si en nuestras casas tenemos que clasificar los residuos en varias fracciones, el comercio también lo tiene que hacer y mucho más en fiestas para que no paguemos el canon de vertido a tocateja entre todas las personas de la ciudad de Pamplona. Nos encontramos ante una tasa que no es justa, donde todas las personas pagamos igual sin tener en cuenta los residuos generados, tal y como lo exige la legislación, y, además, en función de la contribución de bienes inmuebles.

Es también muy importante, que la mancomunidad de la Comarca de Pamplona, además de dar los datos de recogida total de residuos, los especificara y dijera cuantos residuos se han recogido de cartón, de envases, de materia orgánica…, y cuantos han ido directamente al vertedero o indirectamente tras clasificar los anteriores, que podían tener numerosos impropios. No dar esos datos es hacernos trampas porque la responsabilidad última no es solo de la mancomunidad, es también de la ciudadanía y en mucha mayor medida de los negocios que viven de la fiesta. Si no se dice con claridad los datos estamos ocultando un problema y no tenemos la información inicial para resolverlo.

Otra cuestión importante, es la de los vasos reutilizables, que se tiran en mucha cantidad por el suelo -más de la mitad en los Sanfermines del año pasado-, que duele en lo más íntimo de cualquier persona con cierta sensibilidad ambiental.