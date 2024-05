El problema que ven los pediatras con la infancia y las redes sociales: "La presión del grupo"

La dificultad para educar a los menores no es nada nuevo. Sin embargo, las redes sociales han generado una revolución a la que las familias se han tenido que adaptar. Raimon Pelac, de la Asociación Navarra de Pediatría, explica cómo se pueden gestionar el uso de las redes.

Raimon explica que le llegan menores a la consulta "vacíos" e "inmaduros" y "se reconocen haciendo cosas que no querían hacer y los han dejado de lado" por tratar de tener la pertenencia al grupo.

"La personalidad está estructurada a las 6-7 años y luego se va conformando" afirma el pediatra. También recalca que "eso no quiere decir que tengas todos los tipos de comportamientos controlados". Concluye recordando que "no tengamos miedo al no, los limites ayudan"

Un riesgo

Pelac alerta del alto riesgo que supone "si les dejamos tener el ordenador en su cuarto encerrados" especialmente con la pornografía. Hasta cierta edad hay que limitar o evitar el uso del teléfono. El pediatra afirma que la obligación de los menores es pedir y la de los adultos, es decir que no.