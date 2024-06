Un nuevo Consejo Diocesano Pastoral para caminar juntos: “Es la hora de los laicos”

Un total de 40 personas van a conformar el Consejo Pastoral Diocesano. Mañana a las 10 en el Seminario se reúnen. Don Florencio Roselló, Arzobispo de Pamplona y Tudela, decía en su carta pastoral que "Es la hora de los laicos" y proponía que "Caminar juntos". Un Consejo Pastoral Diocesano con el lema "Todos nos escuchamos y todos hablamos".

25 laicos y las 3 del mundo de la vida consagrada, y se han elegido de esta manera, tal y como explica el señor Arzobispo: "Ha sido muy práctico porque, salvo los de derecho, los de que participan por derecho, como son el arzobispo, vicarios y demás, el resto han sido en la mayoría de los casos elegidos por ellos mismos democráticamente, o sea que también tiene un valor la participación estos laicos en el consejo".

Una de las claves de este Consejo Pastoral es el mensaje de "Todos nos escuchamos y todos hablamos": "Siempre, desde que he venido bueno, he animado que la gente se exprese con libertad. Que se expresen con libertad, aunque no coincida con otras opiniones. Y entonces expresar con libertad y donde todos escuchemos".

El objetivo del consejo es que logremos caminar juntos, una de las líneas del Consejo Pastoral es esta que explica Don Florencia Roselló: "Gente que ya en esta sociedad, en Europa, en España, en Navarra, pues que no ha escuchado hablar de Dios. Que nunca ha tenido en sus manos una Biblia, una palabra de Dios. Siempre digo que yo venía de casa enseñado cuando iba a la catequesis. Pero ahora todo esto ha desaparecido y, por lo tanto, hay gente que está sin ningún tipo de referencia religiosa"

Iglesia

Los laicos serán protagonistas en el Consejo Pastoral Diocesano de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, el primer órgano diocesano que constituye su arzobispo, Florencio Roselló: “Hay otros órganos o estructuras diocesanas que hay que crear o renovar, pero entiendo que este Consejo Pastoral Diocesano, en el que la mayoría son laicos, debe de ser el primero en crearse”, ha expuesto en su carta pastoral titulada 'Es la hora de los laicos'.

De esta manera, Roselló destaca la importancia de dar a los laicos “el papel que merecen, y que el Papa Francisco le está dando a través del último sínodo convocado, donde nos hace una llamada a caminar juntos en nuestra iglesia diocesana y en la Iglesia universal”, ha expresado.