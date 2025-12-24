Florencio Roselló llama en un mensaje navideño a "restaurar lo roto" y pide un 2026 de paz

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Don Florencio Roselló, ha compartido su mensaje de Navidad con motivo del 24 de diciembre, una fecha que ha descrito como una oportunidad para un nuevo comienzo. Para Roselló, estas fiestas son un momento para la regeneración personal y social, ya que "la Navidad siempre nos permite volver a empezar, volver a reencontrarnos, volver a restaurar situaciones que a lo mejor antes estaban rotas o heridas". Ha subrayado que el nacimiento de Cristo representa "una nueva vida para todos".

Roselló ha querido enfatizar el carácter universal de la Navidad tras su visita a la cárcel de Pamplona, donde ha compartido un momento con los reclusos. "También para ellos es Navidad, para los presos, hombres y mujeres", ha señalado, afirmando que Dios "nace para todos, y se alegra de estar con todos", extendiendo su mensaje de esperanza a todas las realidades sociales sin excepción.

Un 2026 más justo

De cara al año nuevo 2026, el arzobispo ha expresado una serie de deseos centrados en la justicia social. Su anhelo es "que el pobre dejase de ser más pobre", que "el extranjero encontrase un lugar en nuestra comunidad foral", que "el que no tiene vivienda encuentre un sitio habitacional" y que "el que realmente está agobiado por alguna situación, la luz de Belén le ilumine".

Que el pobre dejase de ser más pobre"

Paz desarmada y desarmante

La paz ha sido el eje central de su petición para el próximo año. Roselló ha invocado una "paz desarmada y desarmante", citando al "Papa León 14", y ha pedido explícitamente "que Gaza que Gaza pueda gozar de paz, que Ucrania pueda gozar de paz, y que varios y tantos países en África que da han dejado de ser noticia, pues encuentren la paz".

Que Gaza pueda gozar de paz"

Finalmente, Don Florencio Roselló ha recordado que la esencia de la Navidad reside en valores fundamentales para la convivencia. Según el arzobispo, el entendimiento entre las personas se basa en los principios que celebra esta festividad: "amor, respeto, solidaridad y fraternidad". Concluyó su intervención deseando una "feliz navidad, en paz y en libertad".