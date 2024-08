Esto es lo que implica a una "charanga" los éxitos como 'La Potra Salvaje': "Solo te duran un año"

Navarra vive un nuevo verano repleto de fiestas en las localidades de la Comunidad Foral. Las charangas hacen un papel fundamental para entretener y animar las calles. En COPE Navarra hemos hablado con Igor Escalona de Charanga Musikaña. Igor reconoce que para ellos es un día de "de fiesta, pero es un trabajo. Estás trabajando, pero claro, es un trabajo muy divertido. Pero aun así, tienes que dar el callo y no puedes estar como si estuvieras en una fiesta".

Seguramente una de las cosas más bonitas de tocar en la charanga sea el trato con la gente, pero a la vez, puede ser lo más complicado: "Nos toca lidiar con gente, al final es el ambiente de fiesta, implica gente borracha o bebida y siempre hay alguno que se le puede ir de las manos y eso y tienes que lidiar con él. Tampoco nos ocurren cosas muy complicadas y luego como vamos rodeados de la gente de la peña siempre están atentos de que nos pase nada".

La Potra Salvaje es una de las que más se piden. Igor explica lo que supone tocar las canciones nuevas: "'La potra salvaje' igual la hemos tocado veinte veces. Lo malo de esas canciones es que solo te duran un año, todo el ensayo para un año. Podéis usarla un año solo. Pero bueno, la gente te lo agradece mucho y siempre que les llevas canciones nuevas la gente se da cuenta. O sea, siempre te lo dicen".

Igor reconoce que le gusta tocar en la charanga: "Yo me lo paso muy bien. A mí me gusta mucho este trabajo porque al final estás haciendo que la gente que está de fiesta se divierta. Pero sí que tiene otros momentos que no son tan buenos. Te toca levantarte a las siete de la mañana para las dianas, ese día ya sabes que te tienes que ir de pronto a casa para que al día siguiente estar a tope".