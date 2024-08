El envejecimiento del parque móvil genera más problemas: "El 40% de los vehículos no pasa la ITV"

La media de edad del parque móvil en Navarra es de 15,2 años. Mientras que en España es de 13,9. Es decir, que en Navarra la media de edad de los coches es más de un año superior al del resto de España. Más de la mitad de los coches que circulan por la Comunidad Foral tiene más de 15 años. Sin duda, estos dos datos son malos y preocupan.

En COPE Navarra nos hemos preguntado: ¿En qué influye la edad media? Pues evidentemente en un mayor riesgo de accidentes y, también, en mayor contaminación. Para tratar de conocer cuáles pueden ser las causas de este envejecimiento continuo del parque móvil en Navarra, hemos hablado con Carlos Sagüés es presidente del Grupo Mundo Móvil. Una de las respuestas que nos da es la incertidumbre que está generando el coche eléctrico y no saber cuándo llegará el fin del coche de combustión.

"Los comparadores se encuentran en esa tesitura, pero si me compro el coche de gasolina no podré circular, o de gasoil, porque las bajas emisiones, luego no valdrán dinero. No puedo comprar un coche eléctrico porque no tengo posibilidad de cargar el coche y además no tengo ahorrado para las ayudas. Entonces ese comprador se encuentra en esa situación y dice 'oye, compra un coche usado'. Me he comprado un coche usado. Y entonces, por eso va envejeciéndose, ese eso es uno de los motivos" afirma el presidente del Grupo Mundo Móvil.

Lo curioso es que Navarra tiene una renta per cápita por encima de la media de España: "La renta per cápita es más alta que la media nacional. O sea que es un dato que es más preocupante, porque dices, el cincuenta por ciento es mucho o poco. Yo creo que es mucho, pero sí encima estás por encima de la media nacional, pues es que es mucho y más preocupante" apunta Carlos.

Carlos Sagüés ha indicado que este envejecimiento del parque también provoca economía sumergida con la "venta sumergida de coches de veinte años o de veintidós años" y ha instado al Gobierno de Navarra a incentivar la compra de coches para rejuvenecer este parque tan envejecido. Sagüés ha aportado otro dato muy llamativo, el 40% de los vehículos no pasa la ITV.