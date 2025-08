Si estamos ante una emergencia esta es la información más importante que tenemos que decirle al 112: "Tomar la decisión de qué, cómo envía"

La Guardia Civil de Navarra alerta sobre los riesgos del calor y ofrece claves para actuar ante emergencias. José, agente de la Guardia Civil y técnico en emergencias, recuerda la importancia de proteger, alertar y socorrer en situaciones de desmayo, golpes de calor o lipotimias.

Con la llegada de la primera gran ola de calor del verano en Navarra, la Guardia Civil lanza un mensaje claro: estar preparados, prevenir y saber actuar puede salvar vidas. Así lo ha explicado José, miembro de la Guardia Civil en Navarra, voluntario de la DYA, técnico en emergencias y formador en primeros auxilios, en una entrevista en COPE Navarra.

“Lo primero es mantener la calma y aplicar el protocolo PAS: Proteger, Alertar y Socorrer”, recuerda el agente. En días de altas temperaturas, la probabilidad de desmayos, lipotimias y golpes de calor se dispara. Por eso, contar con una mínima formación en primeros auxilios y saber cómo comunicar correctamente con el 112 es clave. Cómo actuar ante un desmayo o golpe de calor

José insiste en que lo más importante es protegerse uno mismo antes de intervenir, y luego llamar al 112 aportando la mayor cantidad de información posible: lugar exacto, estado de la víctima, si respira o está consciente, si toma medicación, padece alguna enfermedad, etc.

“Esa información permite que el 112 decida si enviar una ambulancia básica o una medicalizada, según la gravedad del caso”, aclara.

En paralelo, recomienda colocar a la persona en posición cómoda, realizar preguntas sencillas y transmitir todo a los servicios de emergencia para que el envío del recurso sea óptimo y rápido.

Consejos para el Camino de Santiago, deporte y vida diaria en ciudades

Durante el verano, los golpes de calor también afectan a peregrinos del Camino de Santiago, deportistas y trabajadores al aire libre. Por eso, José ofrece una lista de recomendaciones:

Madrugar para evitar las horas de más calor.

Planificar rutas y descansos en zonas con sombra o fuentes.

Llevar ropa ligera, protección solar (también en cuello y pantorrillas) y calzado adecuado.

Hidratarse con frecuencia, sin esperar a tener sed.

Evitar comidas copiosas y optar por fruta fresca o frutos secos.

Escuchar al cuerpo: mareos, náuseas, visión borrosa o dejar de sudar son señales de alarma.

“Si dejamos de sudar, es un síntoma grave: nuestro cuerpo ya no regula la temperatura y podemos entrar en síncope o sufrir un golpe de calor”, advierte.

En zonas urbanas, también se pueden aplicar medidas como andar por la sombra, mojarse la nuca o las muñecas, usar pañuelos húmedos, ducharse con agua templada o evitar el uso de electrodomésticos durante el día para no recargar de calor la vivienda.

Formación en primeros auxilios: una herramienta cada vez más demandada

José imparte formación en primeros auxilios tanto dentro de la Guardia Civil como en entidades como la DYA. “Cada vez hay más interés, tanto en profesionales como en particulares”, señala. Y destaca que los padres y madres primerizos son los que más preguntan, especialmente por atragantamientos en bebés.

“Con cosas muy sencillas se puede ayudar mucho mientras llega la asistencia profesional. Lo importante es perder el miedo a actuar”, asegura.

En eventos multitudinarios como las Javieradas, la Guardia Civil también desempeña un papel fundamental: “Son jornadas muy bonitas, pero exigentes. Hay gente que no descansa, no bebe, no se alimenta bien, y eso puede provocar sustos”, relata.

Consejos clave para afrontar una ola de calor según la Guardia Civil de Navarra

Evita salir en las horas centrales del día.

Hidrátate de forma constante, incluso sin tener sed.

Usa ropa fresca, gafas de sol, gorra y protección solar.

Planifica descansos en sombra si haces deporte o peregrinación.

Escucha tu cuerpo: si sientes mareo, náuseas o dejas de sudar, pide ayuda de inmediato.

En casa, usa ventilación adecuada, evita cocinar con horno y limita el uso de electrodomésticos durante el día.