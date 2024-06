Comienza la retirada presencial de abonos de la Feria del Toro de San Fermín

Esta tarde de lunes 10 de junio se pueden renovar los abonos para la Feria del Toro de este año de forma presencial en las taquillas de la plaza de toros. El responsable de comunicación es Mariano Pascal y ha comentado en COPE Navarra que de forma online ya han renovado más de 1.200 personas.

La Casa de Misericordia advierte de que quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas perderán todo derecho al mismo. Es decir, a partir de las 13:00 horas del día 15 de junio, no se admitirán reclamaciones de aquellos que no hayan renovado su abono.