Chivite admite "errores administrativos" en adjudicaciones pero niega la corrupción en Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha respondido a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sobre varias adjudicaciones del Ejecutivo foral. Chivite ha afirmado que se han detectado "errores administrativos" pero ha negado rotundamente la existencia de corrupción, aseverando que "Errores administrativos no son delitos". Estas declaraciones surgen tras el análisis de las adjudicaciones de Belate, dos promociones de VPO y el colegio público de Arbizu, cuya investigación solicitó el propio Gobierno foral en un gesto de "transparencia reforzada".

Sin daño patrimonial ni conflicto de intereses

Según la presidenta, un "primer análisis" de los informes concluye tres puntos clave: "no hay corrupción, no ha habido daño patrimonial para la Hacienda navarra y no hay conflicto de intereses". Sin embargo, Chivite ha admitido que los documentos sí señalan "irregularidades administrativas", que ella misma ha calificado como "errores en la gestión o amplio margen de mejora" en los trámites de las obras auditadas. Ha añadido que "una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción", desvinculando los fallos de gestión de cualquier acto delictivo.

Medidas y alegaciones del Gobierno

La jefa del Ejecutivo ha explicado que muchos de estos fallos ya habían sido apuntados por la Cámara de Comptos y que el departamento de Cohesión Territorial ya ha incorporado mejoras. Además, ha reiterado el "compromiso del Gobierno de Navarra" con la modificación de la ley de Contratos Públicos para "disminuir los criterios de discrecionalidad y vacíos legales". A pesar de que, según Chivite, "no ha habido periodo de alegaciones", ha comunicado que el Gobierno las presentará formalmente ante la Oficina Anticorrupción.

Sobre el caso concreto de los túneles de Belate, la presidenta ha señalado que la conclusión de la Oficina Anticorrupción es "muy diferente de la que concluye Comptos", y que los informes jurídicos del Gobierno coinciden con esta última. Preguntada por la confianza en los consejeros Óscar Chivite y José Mari Aierdi, ha indicado que "estamos estudiando más en detalle" los informes. Finalmente, ante la posibilidad de que el PPN lleve los informes a la Fiscalía, Chivite ha manifestado que "hagan lo que estimen oportuno", concluyendo de nuevo que "errores administrativos no son delitos".