Agricultores y ganaderos de la zona de Tudela acusan a Chivite de "intentar politizar" las protestas

Agricultores y ganaderos de la zona de Tudela han acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de "intentar politizar" las protestas en el sector y de tratar de asociarlas a "movimientos de ultraderecha".

Han asegurado que con el régimen fiscal al sector primario en Navarra "pagamos tres veces más que el resto de Comunidades Autónomas".

Un centenar de agricultores preparados para acampar se concentran frente al Parlamento de Navarra

En un comunicado con motivo de una nueva protesta frente al Parlamento foral, aseguran, en nombre de alrededor de 400 agricultores y ganaderos de la Ribera, que forman parte de un movimiento "apolítico y no vinculados a ningún sindicato". Acusan a la presidenta de "victimizarse" por los "improperios" recibidos en una protesta en Olite "aprovechando la cercanía del 8 de Marzo, queriéndonos tildar de machistas".

De la misma manera, han criticado que, con el intento de asalto a la Cámara foral, "otra vez volvió a equipararnos con movimientos ultras y a acusarnos de fomentar el odio, hasta tratándonos de delincuentes, cuando no era más que la reacción de rabia e impotencia de los hombres y mujeres del mundo rural".

"Tenemos más motivos que nadie para protestar y para reivindicar lo que a nosotros nos parece justo, porque luchamos por nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestros pueblos"

"No hay mayor ejemplo de lucha y fuerza que las mujeres del mundo rural que nos precedieron, a cuyo ejemplo no le llega usted ni a la suela de los zapatos y menos ahora, que no es libre y sigue donde está, con los pies y manos atadas por algunos de sus socios de investidura", han espetado. "Socios que en la Comunidad Autónoma Vasca favorecen políticas y regímenes fiscales, todo lo contrario a lo que hacen aquí en Navarra", han criticado.

Al respecto, han afirmado que desde el Ejecutivo foral hacen "lo posible porque nuestra forma de vida desaparezca". "Es sabedora de que la política agraria europea nos asfixia y usted ha querido sumarse a ella y, en lugar de volver al antiguo régimen fiscal o sentarse con nosotros para valorar un cambio en el actual, nos echa la soga al cuello para terminar de rematarnos", han reprochado.

Igualmente, han asegurado que con el régimen fiscal al sector primario en Navarra "pagamos tres veces más que el resto de Comunidades Autónomas". "Se le llena la boca hablando de dialogar, de buscar consenso, de pactar" pero "en las más importantes de nuestras reivindicaciones solo hemos escuchado de usted 'no, no y no'", han afeado.

"Tenemos más motivos que nadie para protestar y para reivindicar lo que a nosotros nos parece justo, porque luchamos por nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestros pueblos y lo seguiremos haciendo, con respeto, en las carreteras, en las calles, en los medios de comunicación", han concluido.