Los adolescentes navarros detectan problemas comunes a los de El Salvador

Los jóvenes dedican de media 4 horas al día a Internet y redes. Un 27% de los jóvenes reconoce que duerme menos por estar conectado a internet o a las redes sociales. Se conocen incluso casos de jóvenes que prácticamente no duermen hasta el agotamiento por permanecer conectados. Por su parte, el 17% admite que estar conectados les afecta de alguna manera a sus relaciones familiares. Estos son datos de un estudio de Consumidores Irache encargado a CIES.

Un uso abusivo del móvil puede conllevar alteraciones en la salud emocional y física de los adolescentes. “Puede derivar en problemas de adicción a estas redes, dificultades de integración social, falta de autoestima, conductas violentas, ser víctimas de acoso o de chantaje sexual, problemas de salud mental... hay que tener en cuenta que detrás de las redes sociales hay negocios económicos”, asegura Susana Arizcun, desde Consumidores Irache.

Además, el Teléfono de la Esperanza de Navarra también está preocupado por la salud mental de los más jóvenes. “Cada vez también tenemos más preocupación por todas aquellas llamadas que tienen un contenido, una ideación suicida. No sólo en personas mayores, sino también en personas jóvenes. En este momento, nos preocupa mucho también ese tema”, indica Begoña Arbeloa, presidenta de la Asociación Teléfono de la Esperanza.

Este año, el Teléfono de la Esperanza ha activado en 16 ocasiones protocolos por suicidios inminentes. Entre los que había jóvenes. La entidad, que lleva 12.000 llamadas atendidas en lo que llevamos de año. Ayer se celebró la Carrera E+ orgaizada por el Teléfono de la Esperanza para dar visibilidad con participación récord. Novecientas personas.

Estudio Medicus Mundi

Por otro lado, hoy jóvenes de Medicus Mundi presentan los resultados del 'Estudio sobre Bienestar Emocional en la Adolescencia'.

A los jóvenes navarros les preocupa no sentirse escuchados. Así lo relfeja un estudio de Medicusmundi sobre Bienestar Emocional en la Adolescencia' que han desarrollado con jóvenes de Pamplona y Burlada, sienten que sus problemas no importan, lo explica Montxo Oroz, responsable del proyecto: “Mostraban como una de las claves el saber escuchar. En ese aspecto muestran preocupación porque sienten que en muchos casos no se sienten escuchados por las personas adultas”.

En ocasiones no se les valora lo suficiente y eso lo notan. Pero en otras ocasiones, se les exige demasiado. Otra de las grandes dificultades a las que se enfrentan los adolescentes es a la presión social que tienen que soportar. “Presión social, por cuestiones como el físico, de qué manera aparecen en redes sociales, la presión académica, el miedo a no cumplir con las expectativas que se ha depositado en ellos, a que no se valore su esfuerzo...”.

En esta presión social, tanto en expectativas como en el tema físico, quienes más lo soportan son las mujeres.

Este proyecto está promovido por jóvenes de entre 14 y 17 años de las GAS de Medicus Mundi y han participado el IES Navarro Villoslada, el IES Plaza de la Cruz, el IES Mendillorrri, el IES Ibaialde y jóvenes estudiantes del Occidente de El Salvador.

Lo curioso es que los problemas existentes en El Salvador y Navarra hay muchas, cosas coincidentes. Por ejemplo, el sentirse poco escuchados y valorados por los adultos. Y que el tema de la presión afecta más a la mujer. “Otro aspecto que coincide es que, cuando hablamos de presión, siempre hay un denominador común. Aunque hay chicos y chicas que están expuestos a la presión de redes sociales, a la presión por cuestión del físico; se ha podido detectar que, en ambos casos, todos estos factores afectan en mayor medida a las chicas que a los chicos”.